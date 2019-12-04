華府封殺華為 任正非：研發中心將搬到加拿大

華為創辦人任正非在3日刊出的加拿大媒體專訪中表示，打算將旗下的電信研發中心從美國搬到加拿大。（中央社檔案照片）

（中央社渥太華3日綜合外電報導）中國科技巨擘華為技術公司面臨美國刑事指控和經濟制裁，華為創辦人任正非在今天刊出的加拿大媒體專訪中表示，華為打算將旗下的電信研發中心從美國搬到加拿大。

任正非在深圳總部接受加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）專訪時表示，華為也計劃在歐洲設廠生產5G設備。

華為這項關鍵轉變的時間點，就在美國對盟友擴大施壓，要求各國禁止使用華為5G設備之際，華府警告華為的設備可能會被用來協助中國的間諜或駭客活動。

加拿大目前還在評估5G階段，尚未宣布最後決定。

任正非告訴環球郵報，華為的研發中心將撤出美國，遷至加拿大。華為今年在加拿大的員工增加了300人，員工總數來到1200人。任正非說，負責美國商業計畫的總監其實人在渥太華運籌帷幄。

華為的美國研發分支Futurewei已裁員600人，員工剩下約250人，因為美國的禁令導致Futurewei和母公司之間合作受到限制。

任正非說：「我們不能打電話或寄電子郵件給他們。這正是我們把更多研發重點轉向加拿大的原因。」

華為銷往全球的設備都已移除美國零件，任正非預期，明年底前，華為整個消費產品線中不會有任何的美國零件。

任正非還說，華為計劃在歐洲設廠。他表示，在中國以外的地點製造5G設備，成本可能會高一點，但或許能贏得歐洲更多的信賴。不過，歐洲設廠計畫還要看可行性評估結果而定。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1081204