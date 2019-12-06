沙烏地阿美石油IPO籌資256億美元 規模全球最大

（中央社利雅德5日綜合外電報導）沙烏地阿美石油公司令市場期待已久的首次公開發行（IPO）案，將承銷價定在區間高點、籌資256億美元，創下全球最大規模，刷新中國電商巨擘阿里巴巴在紐約股市掛牌的紀錄。

法新社報導，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）IPO承銷價定在每股32里亞爾（約8.53美元），總籌資規模256億美元（約新台幣7793億元），超越阿里巴巴2014年在華爾街創下的250億美元（約新台幣7610億元）紀錄。

沙烏地阿美石油表示，這次釋出1.5%股權的IPO案，超額認購4.65倍。不過，最後的釋股規模和籌資金額和沙國王儲沙爾曼（Mhammed bin Salman）當初的計畫相差甚遠。

沙烏地阿美石油的市值將來到1.7兆美元，成為全球最有價值公司，超越微軟（Microsoft Corp.）和蘋果（Apple Inc.），但低於王儲沙爾曼當初設定的目標2兆美元。

沙國2016年即宣布IPO計畫，但延宕至今才推出，籌資金額低於當初計畫的1000億美元，釋股規模也不到原先希望的5%股權。

這次IPO案是沙國實際統治者王儲沙爾曼希望挹注更多資金進入非石油產業，以作為將過度依賴石油的沙國經濟轉型的基礎。

但懷疑人士表示，IPO募資金額幾乎無法填補沙國一年的預算缺口。

消息人士告訴法新社，沙烏地阿美石油將於12月12日在沙烏地阿拉伯證交所（Tadawul）掛牌上市，以每股32里亞爾的價格開始交易。

沙國某些富豪家族和個人據報必須投資認購，當中包括被譽為沙國巴菲特（Warren Buffett）的阿瓦里德親王（Al-waleed bin Talal）。阿瓦里德親王在2017年反貪腐行動中被拘留在利雅德奢華的麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）。

沙烏地阿美石油一向被視為沙國的經濟和社會穩定的支柱，石油產量占全球約10%。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1081206