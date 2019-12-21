中醫藥研究所與印度合作 強化傳統醫藥研究

（中央社記者康世人新德里21日專電）衛生福利部國家中醫藥研究所所長張芳榮率隊訪問印度，今天與喜馬拉雅生物資源科技研究所簽署第一個雙邊傳統醫藥合作備忘錄，期待在傳統醫學與醫藥領域展開密切合作。

張芳榮率領中醫藥研究所訪問團18日到22日訪問印度，並於喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）帕拉普（Palampur）出席台印傳統醫藥研討會，今天並由張芳榮與印度科學及工業研究委員會（CSIR）旗下喜馬拉雅生物資源科技研究所（CSIR-IHBT）所長庫瑪（Sanjay Kumar）簽署傳統醫藥合作備忘錄。

透過這項合作備忘錄，張芳榮告訴中央社記者，雙方預計加強在傳統醫學及醫藥領域的合作，包括研究人員交流及執行共同研究計畫，並藉著研究成果的應用，進一步帶動相關傳統醫藥產業發展。

他指出，雙方可先從兩邊都有的食療領域開始著手，例如針對心臟血管的保健養身藥方，雙方可參照彼此的藥方進行共同研究，再開發出新的食療保健用品，加速進入市場的時程。

今天簽署的合作備忘錄，張芳榮說，是衛福部、外交部與印度科技部、外交部共同檢視後同意，並在駐印度代表處科技組協助下，由中醫藥研究所首次與印度傳統醫藥單位進行的合作。

張芳榮表示，喜馬拉雅生物資源科技研究所不管是研究人員或研究設備，都有一流水準，是印度傳統藥用植物最好的研究單位，加上喜馬拉雅山有許多尚未被發現的藥用植物，研究能量不容小覷，中醫藥研究所選擇與對方進行研究，希望能夠開創更多台印傳統醫藥合作成果。

這次雙邊簽署合作備忘錄外，雙方也以傳統醫藥研究發展為主題進行研討，促進台印傳統醫藥領域研究人員交流，分享相關領域研究成果；駐印度代表處科技組長陳和賢也介紹雙邊科技合作的現況與展望。（編輯：王永志）1081221