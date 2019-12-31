印度拚經濟 推動逾42兆台幣基礎建設計畫

（中央社記者康世人新德里31日專電）印度今年經濟連續幾季成長疲軟，財政部長希塔拉曼今天宣布未來5年投資102兆盧比（約新台幣42.85兆元）的國家基礎建設計畫，希望印度2025財年經濟規模達到5兆美元目標。

希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）指出，印度計劃未來5年投資102兆盧比在基礎建設上，以刺激經濟成長，實現總理莫迪定下2025財政年度印度國內生產毛額（GDP）達到5兆美元的目標。

她表示，這項國家基礎建設計畫，可能還會額外注資3兆盧比

希塔拉曼表示，財政部在4個月內舉行70多次會議、諮詢基礎建設相關業者後，提出這項國家基礎建設計畫，與莫迪先前提出在5年內投資基礎建設100兆盧比的計畫一致，政府信守承諾且已制定詳細計畫。

她指出，102兆盧比國家基礎建設計畫中，有39%的資金將由中央與地方政府負責，另外22%則由私人企業投資。

希塔拉曼指出，目前已確定在機場與港口建設投入2.5兆盧比；投資3.2兆盧比在數位基礎建設上；在農村與灌溉基礎建設投資16兆盧比；25兆盧比投入能源基礎建設；道路基礎建設將投資20兆盧比；14兆盧比將投資在鐵路基礎建設上。

在印度的台商認為，印度國家基礎建設計畫中包括數位基礎建設及交通建設的相關智慧管理、能源基礎建設的智慧與節能管理，以及在農村運用人工智慧（AI）強化灌溉與收成等，都是台商有機會爭取參與的項目。

在消費與製造不振之下，印度今年第3季經濟成長僅4.5%，創下6年來成長最緩慢紀錄；印度儲備銀行（RBI，央行）日前也把本財政年度印度經濟成長率由原先預測的6.1%降至5%。

國際貨幣基金（IMF）23日曾敦促印度政府必須迅速採取行動，以反轉經濟成長走緩的趨勢。

但IMF也警告，由於債務與利息負擔沉重，印度政府沒有什麼空間可以擴大支出，以激勵經濟成長。

因此，希塔拉曼宣布這項耗資龐大的國家基礎建設計畫是否增加印度政府債務壓力，也引起關注。（編輯：林憬屏）1081231