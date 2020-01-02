新加坡去年經濟成長率僅0.7% 創10年新低

（中央社新加坡2日綜合外電報導）根據今天公布的官方數據，新加坡2019年經濟成長率降至10年來最低紀錄，反映出受到美中貿易戰重創全球市場的影響。新加坡被視為亞洲出口導向經濟體的風向球，因此備受關注。

新加坡貿易和工業部發布聲明表示，2019年全年國內生產毛額（GDP）成長率初值僅0.7%，由2018年的全年成長率3.2%驟降。亞洲新聞台（Channel NewsAsia）引述彭博的資料報導，這是2009年以來新加坡最差經濟成長數據。

其中新加坡去年第4季經濟初估較2018年同期成長0.8%，由修正後的第3季成長率0.7%改善，並符合預期。

法新社報導，傳統上新加坡是全球經濟降溫時亞洲首當其衝國家。星展銀行經濟學家謝光威在一份報告中表示：「這是全球金融危機結束以來，新加坡經濟成長表現最差的一次。」

新加坡去年成長率受到國家經濟重要支柱製造業拖累。由於新加坡主要出口品如電子產品等需求下滑，導致新加坡製造業去年萎縮1.5%。

然而謝光威指出，儘管新加坡「成長表現疲軟，但經濟正慢慢擺脫困境」，因為「外部環境正浮現觸底跡象」。

謝光威還說：「除非出現任何意外負面衝擊，否則（新加坡）未來幾季經濟成長動力預料將逐漸增強。」

美國總統川普12月31日已宣布，本月15日將和中國簽署第一階段貿易協議，引發各界看好今年全球貿易情況將改善。（譯者：吳昇鴻/核稿：張正芊）1090102