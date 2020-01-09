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新聞專題
武漢肺炎疫情延燒
中國武漢市爆發不明原因肺炎，民眾擔憂SARS重現。武漢當局12月31日證實有關不明原因肺炎的緊急通知文件是真的；武漢衛生健康委員會1月5日通報患者共59例，並排除SARS等已知傳染病。
武漢肺炎疫情延燒
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武漢肺炎疫情延燒7/14

世衛：武漢肺炎禍首 疑為新型冠狀病毒

最新更新：2020/01/09 10:18
世界衛生組織8日表示，中國武漢出現超過50起肺炎病例的群聚感染，可能源於一種新型病毒。圖為爆發不明肺炎的華南海鮮市場。（檔案照片／中新社提供）
世界衛生組織8日表示，中國武漢出現超過50起肺炎病例的群聚感染，可能源於一種新型病毒。圖為爆發不明肺炎的華南海鮮市場。（檔案照片／中新社提供）

（中央社倫敦8日綜合外電報導）世界衛生組織今天表示，中國武漢出現超過50起肺炎病例的群聚感染，可能源於一種新型病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。

世衛表示，還需更多綜合資訊才能精確證實造成這波感染的病原體類型，還說可能是一種新的冠狀病毒。

路透社報導，冠狀病毒家族成員繁多，從普通感冒到SARS等各種感染都是冠狀病毒所引起。有些病毒類型引發的疾病較不嚴重，有些則會造成嚴重疾病，例如中東呼吸症候群（MERS）。

世衛在聲明中說：「有關武漢肺炎病例的初步資訊…指向一種冠狀病毒可能是造成這波群聚感染的病原體。」

世衛表示，中國當局進行實驗室測試，已排除是SARS及MERS的冠狀病毒，也排除流行性感冒、禽流感、腺病毒及其他常見的呼吸道病原體，「因此，不能排除是一種新的冠狀病毒」。

武漢自去年12月起爆發肺炎疫情，到今年1月5日為止，中國當局已通報59起病例。

世衛提到，冠狀病毒引發的疫情具有週期性，包括2002年的SARS、2012年的MERS等。

世衛引述中國當局的說法表示，造成武漢不明肺炎的病毒可在部分病患身上引發嚴重病症，且似乎不易在人與人之間傳染。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1090109

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