武漢確定新病毒 專家：有助製快速測試劑

（中央社記者張謙香港9日電）據報導，中國專家組初步判斷武漢不明肺炎的病原體是一種新型冠狀病毒，有香港醫學專家預期，此舉有助於製作快速測試劑。

商業電台今天在報導中引述中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，大陸當局最快可以在下週公布病毒基因圖譜，有助於製作快速測試劑，加快檢測懷疑個案。

他並說，由於仍需要進一步追查病毒的感染源頭及傳播途徑，生產預防疫苗可能需時數年。

報導同時引述香港大學感染及傳染病中心總監何栢良估計，病毒較大機會透過野生動物或武漢華南海鮮城的野味傳播，大陸方面目前需要徹底了解出售野味的種類及供應鏈，從源頭阻截病源。

據報導，大陸專家組初步判定武漢不明肺炎的病原體為新型冠狀病毒，下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨床表現進行專家研判。

對於武漢的不明肺炎，港府高度關注，當局已啟動防治公共衛生上屬於中等的「嚴重」級別，加強在機場、高鐵等地方的監察和預防。

截至昨天，本地有38人自武漢返港後感到不適，出現發燒、呼吸道感染和肺炎症狀，但至今尚未有類似武漢的不明肺炎病例。（編輯：沈朋達）1090109