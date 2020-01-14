更多編輯台推薦新聞：
穩住政務助攻大選 蘇貞昌獲留任繼續衝
政治

穩住政務助攻大選 蘇貞昌獲留任繼續衝

大聯盟調查偷暗號作弊屬實 太空人開鍘總管教頭
運動

大聯盟調查偷暗號作弊屬實 太空人開鍘總管教頭

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化
生活

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

川普將赴威州造勢 美媒認他應再過問鴻海投資

最新更新：2020/01/14 13:14

（中央社美國密爾瓦基13日綜合外電報導）美國總統川普預定14日到威斯康辛州參與造勢活動。美國媒體報導，如果川普想再於大選贏得威州，可能就得出馬催促落實投資。

美國「全國公共電台」（NPR）報導，鴻海2017年與共和黨籍時任威州州長的華克（Scott Walker）簽下一份高達100億美元的投資合約，以換取近40億美元的租稅減免優惠。合約載明，鴻海將在威州打造一座液晶面板園區和製造廠，可望帶來1萬3000個工作機會。

川普曾盛讚這份合約象徵美國製造業經濟復甦，甚至直呼這座預想中的工廠簡直是「世界第8大奇景」。

但鴻海後來宣布將工廠規模從10.5代面板廠降級成6代面板廠，改製造供手機和其他裝置使用、較小的薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）螢幕，而非合約一開始說好的較大螢幕，遭現任民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）和其他民主黨人士批評；艾佛斯的州政府一度揚言，在修改合約之前，鴻海都不符合租稅減免資格，投資計畫枝節橫生。

威斯康辛州當地電台WUWM 89.7今天討論這項攸關在地就業的投資案，認為若沒弄好，可能影響到川普在威州的選舉布局。

電台指出，鴻海縮減LCD面板廠計畫規模，意味著就業機會減少，事實上在2018年，鴻海就未達到獲得威州獎勵金的門檻。不過電台表示，即便許多民主黨人有所疑慮，共和黨領導層仍高度支持這項投資協議。

但當地民眾認為，現在重點是威州在輪替為民主黨執政後，投資進展不順的失望情緒，是否會衝擊到川普選情。

在地人士戈斯林（Jim Goslein）表示，如果川普想再讓威州支持他，就真的要稍微踩點油門，「所以就再去與鴻海談吧」。

川普預定明天到威州參與造勢活動。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1090114

延伸閱讀
鴻海威州投資生變 凸顯川普重振美製造業困境

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報