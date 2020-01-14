川普將赴威州造勢 美媒認他應再過問鴻海投資

（中央社美國密爾瓦基13日綜合外電報導）美國總統川普預定14日到威斯康辛州參與造勢活動。美國媒體報導，如果川普想再於大選贏得威州，可能就得出馬催促落實投資。

美國「全國公共電台」（NPR）報導，鴻海2017年與共和黨籍時任威州州長的華克（Scott Walker）簽下一份高達100億美元的投資合約，以換取近40億美元的租稅減免優惠。合約載明，鴻海將在威州打造一座液晶面板園區和製造廠，可望帶來1萬3000個工作機會。

川普曾盛讚這份合約象徵美國製造業經濟復甦，甚至直呼這座預想中的工廠簡直是「世界第8大奇景」。

但鴻海後來宣布將工廠規模從10.5代面板廠降級成6代面板廠，改製造供手機和其他裝置使用、較小的薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）螢幕，而非合約一開始說好的較大螢幕，遭現任民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）和其他民主黨人士批評；艾佛斯的州政府一度揚言，在修改合約之前，鴻海都不符合租稅減免資格，投資計畫枝節橫生。

威斯康辛州當地電台WUWM 89.7今天討論這項攸關在地就業的投資案，認為若沒弄好，可能影響到川普在威州的選舉布局。

電台指出，鴻海縮減LCD面板廠計畫規模，意味著就業機會減少，事實上在2018年，鴻海就未達到獲得威州獎勵金的門檻。不過電台表示，即便許多民主黨人有所疑慮，共和黨領導層仍高度支持這項投資協議。

但當地民眾認為，現在重點是威州在輪替為民主黨執政後，投資進展不順的失望情緒，是否會衝擊到川普選情。

在地人士戈斯林（Jim Goslein）表示，如果川普想再讓威州支持他，就真的要稍微踩點油門，「所以就再去與鴻海談吧」。

川普預定明天到威州參與造勢活動。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1090114