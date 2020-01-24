春節旺季遇武漢肺炎 日本人迎陸客心情複雜

武漢肺炎擴散適逢旅遊旺季，日本業者等待迎接中國觀光客，但也有人憂慮疫情。圖為大阪道頓堀商店街的簡體中文防疫資訊。（共同社提供）

（中央社東京24日綜合外電報導）中國爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎（武漢肺炎）疫情，日本今天也確診境內第2起病例，由於適逢農曆春節旅遊旺季，日本業者等待迎接中國觀光客，但也有人憂慮疫情。

日本「西日本新聞」報導，一名戴著口罩正準備搭機前往中國北京的福岡市50歲男性上班族說，就在出發前還在煩惱到底要不要去，但因為是工作又不能不去，所以很是擔心。這名男性除了配戴口罩，也帶了藥用嗽口水，難掩前往北京出差3天的不安。

而在福岡機場國際線航站出境大廳旁的藥局，連續幾天店內口罩都在上午被中國觀光客搶購一空。

被派駐中國江蘇省的日本上班族岩崎浩二，在農曆春節期間放假返回日本，預計10天假期結束後回到中國工作，他說，如果疫情到那個時候能結束就好了。

在香港報社工作的觀光客李以莊，利用假期到福岡旅行。她說，曾經碰過「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）疫情，所以知道要戴口罩、勤洗手來因應。

位於福岡縣太宰府市的太宰府天滿宮，附近有一間中國觀光客常去的大型免稅店，目前所有工作人員都配戴口罩。中國籍店長常家碩說，為保護員工及員工家人的健康，配戴口罩有其必要，畢竟只要有一個員工被傳染，就會影響到所有員工，也會影響到生意。

常家碩說，自己家裡也有2歲小孩，被傳染就不得了，希望這波疫情早日結束。

長崎市一名在長崎新地中華街經營雜貨店的兼職員工說，雖然不擔心觀光客會因為疫情減少，但對人來人往被傳染感到恐懼。

太宰府觀光協會會長不老安正說，抱持戰戰兢兢心情面對這波疫情。他經營的店家經常有大批中國觀光客排隊購買知名日式點心，「不管是哪個國家的觀光客都不該有差別待遇，希望政府徹底做好邊境防疫」。

另一方面，溫泉名勝的大分縣別府市及由布市，則較少人擔憂疫情。受到去年日韓關係惡化，南韓遊客較往年銳減，衝擊當地觀光收益，由布市旅館業者說，「如果連中國觀光客都不來就麻煩了」。

別府市旅館飯店公會專務理事堀精治說，聽說只要能做好邊境防疫就沒有問題，「農曆春節正是觀光旺季啊」；由布院溫泉觀光協會事務局也說，「沒有必要過度擔心疫情」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1090124