武漢婦疑冠狀病毒感染 土耳其醫療專機送返

（中央社記者何宏儒安卡拉24日專電）土耳其衛生部長克扎證實，出現疑似冠狀病毒感染症狀求診的中國婦女來自武漢，已派醫療專機送回中國。機場未發現武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCOv）疑似案例。

土耳其「國民日報」（Milliyet）網站23日報導，一名出現流感症狀的中國婦女昨天上午赴伊斯坦堡布尤切克梅奇區（Buyukcekmece）一家醫院求診時，院方立即採取防疫措施封鎖診區，並對急診部所有醫護人員發放口罩。經檢查後，院方以救護車將這名婦女送離院區隔離。

「發言人報」（Sozcu）網站今天報導，造成上述醫院封鎖急診室事件的是來土耳其觀光的一對夫婦。克扎（Fahrettin Koca）證實，他們來自中國武漢，今天上午已用醫療專機送回中國。克扎指出，兩人的檢體上午已送檢驗，結果尚未出爐。

「晨報」（Sabah）網站今天報導，克扎說：「我們觀察36小時後，已用醫療專機將病患送回中國。」他強調，當局已採取所有預防措施，尤其是在機場。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）英語網站快訊報導，克扎表示，這名婦女出現疑似冠狀病毒感染症狀，在她要求下將她送回中國。

土耳其各地機場已設置紅外線熱影像儀，對從中國抵達的旅客進行篩檢。克扎指出，截至目前，「沒有出現疑似案例」、「沒有發生會讓土國民眾驚慌的情況」。

克扎於22日宣布，在機場設置紅外線熱影像儀進行篩檢，如果有來自中國的疑似案例抵達土耳其，會以專用救護車送到指定醫院進行隔離。（編輯：廖漢原）1090124