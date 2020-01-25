（中央社台北25日電）2019新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情於一個多月前爆發之後，全球確診病例到今天已超過1300個，絕大多數發生在中國，特別是湖北省的武漢，41個死亡病例全都出現在中國。

以下是這場疫情的大事記：

--2019年12月中旬，湖北省武漢市販售海鮮和野味的華南海鮮批發市場爆發一種新型的肺炎，有數名在市場工作或曾前往市場的市民感染。

--2019年12月31日，中國向世界衛生組織（WHO）通報武漢出現27起起因不明的肺炎病例，其中多數是華南海鮮市場攤販，有7人病危。

台灣的行政院邀集衛福部、疾管署、內政部、移民署、陸委會等相關部門官員開會，疾管署並宣布針對來自中國武漢直航入境的班機（每週12班）進行登機檢疫。

--2020年1月1日，華南海鮮市場遭當局關閉，並做消毒處理，專家忙於檢驗病毒之際，中國境內感染人數增加到40例。

--2020年1月5日，中國當局排除這次病毒是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群（MERS）或禽流感的可能性。

--1月7日，世衛宣布發現新病毒，這個病毒來自成員包含SARS和一般感冒的冠狀病毒家族，世衛將其正式命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。

--1月10日，上海復旦大學、中國疾病預防控制中心等中國研究機構公布新型冠狀病毒的基因序列。

--1月11日，中國宣布首起武漢肺炎死亡病例，一名經常光顧華南海鮮市場的61歲男性感染新型冠狀病毒並於9日病逝。湖北省迄今確診41個武漢肺炎病例。

--1月13日，世衛通報泰國出現武漢肺炎病例，是中國境外地區首例，這名女性患者來自武漢。

--1月16日，日本厚生勞動省通報確診一名武漢肺炎病患，這名男性患者也曾造訪過武漢。

--1月17日，武漢通報出現第2名死亡病例，美國衛生當局宣布國內3大機場針對來自武漢的旅客啟動篩檢機制。亞洲各國機場也紛紛針對來自中國病毒高風險地區的旅客實施強制篩檢。

--1月19日，漢市百步亭社區舉行「第20屆萬家宴」，有4萬多個家庭參加，在疫情逐漸升高之際舉辦如此大規模集會，引起熱議。

--1月20日，中國通報第3起死亡病例，超過200人感染，湖北省以外地區也紛紛傳出確診病例，包括北京、上海和深圳。南韓同日也宣布確診首例武漢肺炎。中國傳染病專家鍾南山告訴官媒中國中央電視台（CCTV），病毒「肯定」可透過人傳人。

--1月21日，中國武漢市衛生健康委員會今天凌晨通報，新型冠狀病毒肺炎感染者新增1死，並首度通報有15名醫護人員被感染。

美國衛生當局宣布美國本土出現感染首例。確診的患者是一名30多歲的男子，在1月15日從武漢返回華盛頓州西雅圖，隨後前往華盛頓州的一家醫院就診。

--1月22日，中國武漢肺炎死亡病例增為17人，逾550人感染。歐洲許多機場加強針對來自武漢班機的檢查。

--1月23日，中國宣布武漢實施全境隔離，暫停班機和火車進出。湖北省黃岡、鄂州、仙桃、赤壁等城市也相繼宣布封城。到25日，湖北省已有13個城市封城，聯外道路遭到封鎖。

23日當天，香港、新加坡與越南也傳出確診病例，中國當局則通報河北省出現首起死亡病例。在此之前，所有武漢肺炎死亡病例都出現在湖北省，且集中在武漢市。

世衛組織表示，武漢肺炎疫情尚未構成全球緊急情況，目前「還沒有證據」顯示病毒在中國境外地區有人際傳染現象。世衛組織緊急委員會議經過兩天的激辯論，決定暫時不宣告逐漸升高的武漢肺炎疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。

--1月24日，美國官員確認第2起武漢肺炎感染病例，這兩名確診病例都是在美國機場啟動篩檢機制前從中國飛抵美國。

尼泊爾出現確診病例，是人口稠密的南亞地區首例；法國在深夜宣布3例確診，為歐洲地區首例。

黑龍江公告一起確診死亡案例，是疫情爆發地湖北省之外的第2個死亡病例。

湖北省境內遭封閉城市增為13座，影響4100萬人。上海迪士尼樂園和部分城市的遊樂場所也宣布關閉。北京宣布關閉長城部分區段和故宮等著名景點。

--1月25日，澳洲維多利亞州傳出首例確診，患者為50多歲的中國籍男性，曾到過武漢，1月19日搭機從廣州抵達澳洲。馬來西亞同日通報3起確診病例，全都是來自武漢的旅客，與新加坡一名確診病例有家屬關係。（編輯：蔡佳敏）1090125