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馬國武漢肺炎疑似病例 增至5起

最新更新：2020/01/27 15:57

（中央社記者郭朝河吉隆坡27日專電）馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）宣布，目前砂勞越州民都魯也接獲「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）疑似病例通報，馬國疑似病例增至5起。

祖基菲里阿邁德今天發表聲明表示，最新的這個病例據報來自中國籍工作人士。她已在民都魯外派2年，但近期曾到中國武漢出差，回來後發現身體不適，因此主動到醫院就診並隔離。

他表示，自從馬來西亞出現武漢肺炎確診病例後，所有人已經嚴陣以待，所有檢驗報告除了在一天內出爐，用最快的效率來應對這起人傳人的疫情外，機場與關卡都加強防疫措施，所有執行人員都戴口罩執勤，並使用消毒液洗手。

目前，馬來西亞5起疑似病例分別來自蘭卡威2人、吉隆坡2人和民都魯1人，包括2位馬國人與3位中國人。

另外，截至目前為止，馬來西亞武漢肺炎的確診病例共有4起，皆為中國武漢入境遊客。目前全都被隔離與治療。

馬來西亞衛生部副部長李文材日前表示，已有26家醫院對「2019新型冠狀病毒」疫情嚴陣以待，一旦發現可疑病例，這些醫院可隨時提供隔離與醫療服務。（編輯：陳永昌）1090127

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