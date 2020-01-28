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韓國防部強化防疫 杜絕武漢肺炎病毒流入部隊

最新更新：2020/01/28 14:39

（中央社記者姜遠珍首爾28日專電）韓國國防部今天透露，全面部署防疫工作，全力防止新型冠狀病毒（2019-nCoV）流入部隊。

南韓聯合新聞通訊社指出，國防部證實，最近訪問過中國的官兵有150多人，其中90多人在部隊自行隔離，其餘已度過檢測和觀察期，截至目前，部隊內無確診病例。

報導指出，國軍醫務司令部6日下達有關防疫武漢肺炎的指南，國軍醫學研究所在國軍首都醫院部署8個指定隔離病床，必要時將在部隊內開展流行病學調查。

韓國國軍醫務司令部23日向13家部隊醫院配發5000套防護服和2萬多個N95口罩，做好了在傳染病預警級別升級為「警戒」時運作特殊診療所的應急準備。特殊診療所與普通醫療設施隔離，專門收治體溫達37.5℃以上的疑似病例。

報導稱，國軍醫務司令部在官兵行動指南中要求全體官兵講究個人衛生、避免出入人群密集場所和與特定外國人接觸、出現發燒和呼吸道症狀時及時報告、避免與今年一月之後訪問中國的人員接觸，同時要求各部隊盡可能不要赴中國旅遊和出差，注意個人健康狀況，管控前來探望的外部人員和訪客。

國防部27日已成立防疫對策本部，由副部長朴宰民擔任防疫對策本部長。之前，國防部已向全國機場、港口的21個檢疫所投入醫療人員和普通兵力100多人，為防疫、開展流行病學調查等提供支援。（編輯：陳永昌）1090128

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