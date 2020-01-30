泰衛生官員示警 熱門旅遊點恐爆發武漢肺炎疫情

（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）日本傳出武漢肺炎境內傳染的病例後，泰國衛生官員今天示警，泰國境內可能爆發武漢肺炎疫情，政府當局正在密切注意中國遊客較多的地方，例如普吉、清邁和曼谷。

泰國到今天為止共有14例確診的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）病例，是中國以外最多確診病例的國家，其中5人已康復出院，其餘9人仍在醫院治療中。

日本厚生勞動省昨天表示新增2個確診病例，病例之一是未去過武漢的巴士司機，1月兩度載過武漢團客。曼谷郵報（Bangkok post）報導，泰國疾病管制局副局長塔納拉（Tanarak Plipat）今天表示，泰國有可能爆發武漢肺炎疫情，就像在日本，會先在有限度的規模內境內傳染，然後傳染規模拉高到省的規模。

塔納拉表示，政府當局正在密切注意中國遊客多的地方，例如普吉、清邁和曼谷，這些地方較有可能爆發武漢肺炎疫情。

公共衛生部明天將召集泰國各府的醫療人員開會，預先為可能的跨府傳染做準備。

而對於泰國是否要撤離在中國的泰國人，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天表示，如果要撤離泰國人，政府會和民航公司簽約，因為軍機無法進入中國，目前泰國還在等待中國政府的允許，首批撤離的會是在武漢的65位泰國人。

泰國公視（Thai PBS）報導，帕拉育表示，在檢查抵達泰國的中國遊客同時，泰國政府也必須要維持好和中國的關係，他呼籲泰國人要相信中國政府有能力控制住疫情。

中國是泰國國際觀光客最大來源國，以2018年來說，國際觀光客總數為3826萬人次，中國觀光客就佔了1035萬人次。（編輯：林治平）1090130