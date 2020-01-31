美商務部長稱武漢肺炎有助美商回流 業界質疑

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國商務部長羅斯今天表示，俗稱「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒感染肺炎可能會鼓勵在中國的美國製造商回流，為美國經濟帶來意想不到的好處。不過，業界對此卻有所懷疑。

羅斯（Wilbur Ross）告訴福斯財經新聞網（Fox Business Network）：「我想這會有助加速工作回到北美，一些回到美國，可能也有一些回到墨西哥。」

2019新型冠狀病毒疫情已開始對在中國營運的美企帶來影響，蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）表示，受武漢肺炎影響，蘋果中國供應商因農曆新年暫停的生產線將延後重啟；星巴克（Starbucks）在中國的分店超過半數現已關閉；麥當勞（McDonald's）也關閉中國數百家分店。

羅斯強調，他「不想討論因為一種非常不幸、非常惡性疾病得來的勝利歡呼」，但「這確實是企業檢討供應鏈時要思考的另一件事」。

美國總統川普的首席經濟顧問、國家經濟會議（National Economic Council）主席柯德洛（Larry Kudlow）也說，武漢肺炎不會對美國經濟帶來太大衝擊。他指出：「我們沒看到經濟受到重大衝擊。」

但也有人質疑羅斯的說法，這些懷疑論者認為，許多美企深耕中國，不會因為武漢病毒就棄守，一來沒人知道疫情會持續多久、會帶來多大傷害，二來企業選擇供應商或廠房位置也得花費不少時間。

在相關決策上協助企業的諮詢公司Blue Silk Consulting顧問柯茲（Rosemary Coates）表示，認為武漢肺炎疫情會導致企業大量回流美國的想法很「可笑」。

她說：「找其他供應商要花18個月或2年，不是那麼簡單，很複雜的。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090131