防堵武漢肺炎 美國防部提供1000張隔離病床

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國國防部表示，為防堵俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎，軍方將提供1000個床位作為隔離防疫之用。

國防部發布聲明說，已選定加州2處、科羅拉多州1處、德州1處共4個軍事設施，每個設施提供至少250間單人房，直到2月29日。國防部人員僅支援床位，照護和運輸則由美國衛生及公共服務部（HHS）負責。

源自中國的武漢肺炎延燒全球，美國等多個國家將僑胞撤出疫區後，紛紛實施隔離措施。全世界迄今有300多起死亡病例和超過1.4萬起確診病例。

美國今天宣布境內第8起確診病例。美國疾病管制暨預防中心（CDC）並沒有公布患者身分或其他細節，僅說最新確診病例在麻州，患者最近曾造訪過爆發疫情的中國湖北省。

為防止疫情蔓延，川普政府宣布把武漢肺炎列為美國公衛緊急事件，禁止近期造訪過中國的外籍旅客入境美國。

除此之外，過去2週內造訪過湖北省的美國公民將強制隔離14天，也就是武漢肺炎病毒的潛伏期。

近200名美國公民本週稍早自武漢撤離後，自願在加州空軍基地隔離72小時接受醫療篩檢，並於1月31日起再接受14天的隔離。截至今天為止，接受隔離的人均無感染的徵狀。

這是美國51年前為圍堵天花蔓延以來，疾病管制暨預防中心首度進行強制性隔離。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090202