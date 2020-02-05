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防堵武漢肺炎 歐洲考慮效法美國實施旅遊禁令

最新更新：2020/02/05 09:03

（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國和德國衛生部長今天表示，歐洲各國政府可能會考慮比照美國模式，對近日到過中國的外國旅客實施旅遊禁令，來防堵2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情擴散。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）在與法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）於巴黎召開的會議上表示：「的確有關於可能實施旅遊限制的討論，或至少在邊境增加（針對旅客的）檢疫措施。」

史巴恩此番發言是對外界提問歐洲是否考慮實施類似美國的禁令做出回應；中國譴責美國的做法是在「散播恐慌」。

史巴恩表示，在一個多數國家旅行無國界限制的地表大陸上，「只有單一國家採取措施是沒有道理的」。

新型冠狀病毒去年12月出現至今已經擴散20餘國，在中國境內造成近500人死亡，感染人數更突破2萬人。

布辛同意旅遊限制是歐洲各國部長考慮的問題之一，認為各國在申根區的看法必須一致。

她說：「一個國家採取這種決定，全歐洲公民卻可以到處自由移動，這是沒有道理的。」

布辛表示，他們將要求歐盟部長理事會（EU Council）主席國克羅埃西亞方面在幾天內集結各國衛生部長召開會議，討論面臨新型冠狀病毒危機所需要採取的進一步措施。

布辛說，由於歐洲人民能在歐洲自由移動，基於希望能維持這樣的現狀，「因此我們想…更密切合作，才能讓歐洲各國一致採取完全相同的措施」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1090205

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