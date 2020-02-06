羅馬確診武漢肺炎病例 遭曝光是頂尖生化工程師

（中央社記者黃雅詩羅馬6日專電）羅馬上月底首度出現兩例武漢肺炎確診案例，今天媒體曝光，這兩位從武漢到義大利旅遊的夫婦背景不簡單，尤其丈夫退休前是「生物化學高級工程師」，在該領域享有全球知名度。

義大利華文媒體「歐聯通訊社」今天報導，在羅馬被確診罹患武漢肺炎的中國夫婦背景曝光，夫婦都是退休的高級知識分子，66歲的丈夫退休前曾出版多個重要生化刊物，部分還被翻譯為英文，65歲的妻子曾是武漢中南民族大學的教授。

武漢1月23日宣布封城，這兩名夫婦是在封城前一天離開中國，1月23日隨一團中國旅行團飛抵米蘭機場。兩人抵達數天後開始出現發燒、咳嗽症狀，這對夫婦中斷旅遊行程，被單獨送往羅馬旅館，1月30日病情嚴重緊急送醫後確診感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）。

歐聯通訊社指出，這對中國夫婦入院後曾表示，希望他們沒有感染任何人，並對義大利的協助表達感謝。

不過兩人在羅馬確診後，曾在義大利華人社交訊息圈引起討論，不少網友質疑，1月23日是除夕團圓的日子，這對老夫婦為何在疫情緊急時大老遠跑到國外，讓人直覺「內情不單純」，也有中國網友抱怨，因為兩人的確診案例害全義大利華人商店損失慘重。

義大利共和報（La Repubblica）今天報導，收治這對武漢夫婦的羅馬斯帕蘭扎尼（Spallanzani）醫院指出，兩人被送抵醫院時情況已十分危急，4日起兩人病情更惡化，現處於重症監護中，兩人目前呼吸困難，代表還未脫離險境。

歐聯通訊社指出，由於這對中國武漢夫婦的病情不斷惡化，他們住在洛杉磯的女兒近日將到羅馬探望父母。（編輯：林憬屏）1090206