武漢肺炎疫情打斷供應鏈 全球車廠恐面臨關閉潮

（中央社底特律6日綜合外電報導）武漢肺炎危機構成的威脅，逐漸蔓延到全球汽車業。飛雅特克萊斯勒汽車公司今天警告，如果中國零件供應商無法復工，旗下在歐洲的一間組裝廠可能在2至4週內關閉。

路透社報導，未來幾週的發展對汽車業至關重要。在全球各地組裝的數以百萬計汽車，使用的都是在中國製造的零件，而爆發2019年新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情的中國湖北省，是汽車零件生產與出貨的主要中心之一。

產業專家說，在1月底中國農曆新年長假前，供應商已累積零件庫存，零件也持續運送。如果中國零件廠無法在下週恢復營運，或者往返中國的班機依舊受到限制，庫存即將用罄。

中國汽車零件與組裝廠已將先前規劃的新年休息時間延長至2月9日，但有些工廠進一步延後開工時間。

美國顧問公司AlixPartners負責汽車與工業業務的董事總經理赫希（Dan Hearsch）說：「幾乎每個業者都有些產品遇到困難。」

飛雅特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler Automobiles NV）執行長曼利（Mike Manley）今天說，如果零件沒有在2至4週內開始運入，飛雅特克萊斯勒在歐洲的一家組裝廠可能被迫暫停生產。他沒有說出面臨關廠危機的工廠或遭受波及的汽車型號。

南韓的現代集團（Hyundai Group）說，中國汽車零件短缺，將迫使現代在南韓的工廠暫停生產。

其他汽車製造商尚未公布中國以外地區生產可能中斷的資訊，但表示他們將密切監控危機。豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.）營運長白柳正義（Masayoshi Shirayanagi）說，豐田密切關注中國以外地區的零件庫存量。

通用汽車公司（General Motors Co.）財務長說，通用汽車有團隊全天候待命，設法解決零件短缺問題。

AlixPartners顧問赫希說，汽車製造業者比以前更有可能取得關鍵零件的替代來源。2011年一場致命海嘯重創日本重要汽車零件製造商後，他們與主要供應商便採取因應措施，以降低一間工廠面臨災難將拖垮組裝線的風險。

彈性製造設備也可以重新設定或移到其他地點製造零件。不過，中國湖北省的汽車零件生產作業，並非都可以輕易取代或搬遷。馬基特公司（IHS Markit Ltd.）上週在研究報告中說，湖北省是中國負責超過2/3汽車生產的11個省分之一。

馬基特公司預測，如果工廠閒置到3月，中國境內的生產損失將很嚴重，相當於第一季減產超過170萬輛汽車。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090207