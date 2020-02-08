李顯龍：新加坡民生用品足 莫囤積食物

（中央社記者黃自強新加坡8日專電）新加坡總理李顯龍今天指出，新加坡有足夠的柴米油鹽、速食麵與罐裝食品，不需要囤積食物與日常用品，目前最大考驗不是病毒問題，而是如何維護社會凝聚力，做好心理防備。

新加坡昨天提升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級，從黃色調高到橘色警示。由於橘色僅在最高級別的紅色之下，代表目前疫情嚴重，疾病容易傳播，但在新加坡還沒有廣泛傳播或已受到控制。

新加坡有民眾昨晚起即赴超市搶購民生用品，全島超市人潮湧現，部分諸如速食麵、衛生紙與白米等民生用品均遭搶購。

李顯龍今天針對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）發表聲明表示，新加坡在應對傳染病疫情方面已更有把握，因為從17年前爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），吸取到非常寶貴經驗，新加坡從那時起就做了許多準備，嚴陣以待。

李顯龍指出，政府並沒有規定大家一定要留在家裡不准出門，畢竟防範措施多一些，活動少一些，大家還是可以照常生活。

他認為，新加坡有足夠的柴米油鹽、速食麵與罐裝食品，衛生紙也貨源充足，但如果民眾均赴超市購搶，肯定無法滿足需求。

他指出，最大的考驗不是病毒問題，而是要如何維護新加坡的社會凝聚力，做好心理防備，共同對抗武漢肺炎。他能夠理解大家對新病毒的惶恐，如果變成驚慌失措，也無濟於事。應以平常心對待，不用急著大量囤積生活必需品。

對於目前的橘色警示，李顯龍仍希望國家與人民的生活早日回到昔日的情形。不過，依照當前的疫情，這肯定仍需要一段時間。新加坡必須做好心理準備，隨時因應新的情況。

新加坡迄今有33起確診病例。新加坡各級學校也強化防疫因應措施，諸如即日起暫停校際與外部活動，範圍包括校際賽事、訓練營等，另也會錯開學生的休息時間。

新加坡從1日晚上11時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機；並且禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：馮昭）1090208