中國新型冠狀病毒肺炎病例數量 WHO：處於穩定中

（中央社日內瓦8日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，從每天通報的病例數目來看，中國境內致命性的新型冠狀病毒肺炎病例數量處於「穩定中」。

聯合國世界衛生組織表示，這是「好消息」，但也警告，現在仍不宜對病毒流行是否已達高峰期做出預測，時間上還太早。

世衛的公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在日內瓦作簡報時說：「從湖北方面遞交的報告來看，病例數量一直處於穩定。」

中國中部湖北省是2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）爆發的中心，遭到當局封鎖以防疫情擴散。

萊恩說：「我們正處於4天的穩定期，通報病例並未增加，這是好消息，這可能反映出控制措施已經發揮作用。」

但他強調，「此刻做出任何預測都還太早。」

世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前情勢「並未惡化」，但仍要「謹慎」。

2019新型冠狀病毒已感染3萬4598人，有724人因此喪命。

譚德塞警告，慎防假消息，以免醫護人員的工作變得更為困難。

他指出：「我們並非只與病毒作戰，還要對抗網路怪論與陰謀論者，以免錯誤訊息四處散播，有害防疫工作。」

當被詢及，由世衛領導、預定前往中國的國際專家小組何時啟程時，他表示，已經把名單送交中國當局，小組領導人預定10日或11日前往中國。

他說：「隨後，其他專家也將陸續前往。」

當被問到這次任務是否包括美國疾病管制暨預防中心（CDC）成員時，他回答：「我希望有。」

中國一直批評美國對於疫情採取的應對措施，至今拒絕美國疾病管制暨預防中心提供的協助。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090209