新加坡再度武漢撤僑 央行籲加強金融準備

（中央社新加坡9日綜合外電報導）新加坡今天展開第2度撤僑，一架包機早上自中國武漢撤離174人。此外，新加坡7日升高疫情警戒等級後，中央銀行要求各金融機構做好因應疫情的準備。

新加坡外交部今天表示，這批返國旅客一抵達樟宜機場後，將會即刻接受醫療篩檢。有發燒或呼吸道症狀者，將送指定醫院進一步檢查，其餘旅客將隔離14天。

外交部並說，這架包機也搭載一些中國公民返回武漢。

新加坡1月30日自武漢首批撤僑92人，其中有些人返國後已確診感染武漢肺炎。

此外，新加坡央行金融管理局（MAS）已建議各金融機構因應疫情採取額外與預防措施。

在建議措施中，金融管理局表示，金融機構「一旦實施分組管理，仍應持續維持有效內部管控。」

金融管理局建議金融機構做好準備，以因應服務需求的增加，諸如現金提款或線上金融服務等。

新加坡7日決定提升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級，從黃色調高到橘色警示。

此外，政府公布更多境內俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎病例，這些病例與先前感染者或曾到中國旅行者無關。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）1090209