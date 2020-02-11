英男武漢肺炎傳染11人 首度發聲稱已痊癒

（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）一名英國男子在新加坡染上2019新型冠狀病毒後，先前往法國、再回到英國確診，沿途傳染給11個人。他今天首度發聲，表示要對被他傳染的人致意，同時也稱自己已經痊癒。

英國廣播公司（BBC）報導，這名男子是來自東薩塞克斯郡荷弗（Hove）的瓦斯公司銷售員華爾希（Steve Walsh），是英國第3例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）確診病患。

華爾希在前往新加坡開會期間感染武漢肺炎，返英途中在法國阿爾卑斯山區滑雪勝地萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Les Contamines-Montjoie）的小木屋停留，期間和英國度假客及一個英國家庭同住。

他在這段期間傳染給11人，當中5人在法國確診，另一人後來在西班牙馬約卡（Mallorca）確診，另外5人在英國確診，也導致英國的確診人數攀升到8人。

華爾希目前仍在倫敦的病院隔離中。他發表聲明感謝英國國家醫療保健服務（NHS）對他的照顧，表示自己已經完全痊癒，為了預防起見，他的家人目前也在進行自主隔離。

華爾希在聲明中表示，他在得知自己曾與一名確診武漢肺炎病患接觸過之後，聯繫了家庭醫師、NHS，以及英格蘭公共衛生署。他表示，儘管他沒有出現任何症狀，但他仍依照建議先居家隔離，然後前往醫院的獨立檢查室。

他表示，確診之後他被送往醫院的隔離病房，他的家人也被要求自主隔離。他感謝朋友、家人與同事在這段期間對他的支持，並希望媒體尊重他的隱私。

「每日郵報」報導指出，「超級傳播者」華爾希從日內瓦飛回倫敦時搭乘廉航班機，飛機上有100多名乘客，他回家後還去了當地酒吧，接觸過的人恐有感染風險。

此外，和華爾希接觸過、回到英國才確診的病患當中，有2人是家庭醫師，其中一人在布萊頓（Brighton）的橡樹郡醫學中心（County Oak Medical Centre）工作，診所從昨天起已經暫時關閉，衛生單位正在緊急追蹤可能感染的病患。

「每日郵報」稱，布萊頓目前已經進入警戒狀態，有2家衛生中心、一家照護中心及一家學校基於傳染疑慮，目前已經關閉。

NHS英格蘭地區急症護理科的主任威利特（Keith Willett）表示，病患都做了對的事情。他們感到疑慮因此聯繫NHS尋求協助，並依據指示，獨自駕車至醫院，並在不會接觸到大眾的隔離場所進行檢驗。（編輯：林憬屏）1090211