武漢肺炎衝擊 IEA估全球石油需求10年來首次下滑

（中央社巴黎13日綜合外電報導）國際能源總署（International Energy Agency，IEA）今天表示，武漢肺炎重創中國經濟，影響遍及全世界，全球石油需求將出現逾10年來首次季下滑。

法新社報導，國際能源總署在最新月度報告指出：「受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）和中國經濟大範圍停擺的影響，全球石油需求遭嚴重衝擊。」

報告提到：「目前預期2020年第一季的需求將年減43萬5000桶，這是逾10年來第一次出現季度下滑」。

但國際能源總署仍預期，若武漢肺炎疫情受到控制後，今年石油需求仍可望成長。

武漢肺炎疫情延燒迫使中國採取諸多激烈手段，例如下令多座城市封城、延長農曆春節假期，以試圖遏止疫情擴散，只是這些作法也幾乎癱瘓了中國經濟的主要部分運作。

由於投資人對於中國官方能迅速控制疫情的信心有所成長，並認為經濟衝擊可能只是短暫的，這讓各國股市近來反彈上漲。

但國際能源總署仍藉這次危機與2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情相比較，提醒各界不要過度輕忽自滿。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）1090213