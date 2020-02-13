更多編輯台推薦新聞：
海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨
國際

海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史
運動

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

武漢肺炎衝擊 IEA估全球石油需求10年來首次下滑

最新更新：2020/02/13 23:16

（中央社巴黎13日綜合外電報導）國際能源總署（International Energy Agency，IEA）今天表示，武漢肺炎重創中國經濟，影響遍及全世界，全球石油需求將出現逾10年來首次季下滑。

法新社報導，國際能源總署在最新月度報告指出：「受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）和中國經濟大範圍停擺的影響，全球石油需求遭嚴重衝擊。」

報告提到：「目前預期2020年第一季的需求將年減43萬5000桶，這是逾10年來第一次出現季度下滑」。

但國際能源總署仍預期，若武漢肺炎疫情受到控制後，今年石油需求仍可望成長。

武漢肺炎疫情延燒迫使中國採取諸多激烈手段，例如下令多座城市封城、延長農曆春節假期，以試圖遏止疫情擴散，只是這些作法也幾乎癱瘓了中國經濟的主要部分運作。

由於投資人對於中國官方能迅速控制疫情的信心有所成長，並認為經濟衝擊可能只是短暫的，這讓各國股市近來反彈上漲。

但國際能源總署仍藉這次危機與2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情相比較，提醒各界不要過度輕忽自滿。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）1090213

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報