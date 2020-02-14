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英格蘭教會防範武漢肺炎 發布領聖餐建議

最新更新：2020/02/14 11:20

（中央社記者戴雅真倫敦14日專電）防範武漢肺炎不分宗教，英格蘭教會13日發布最新指示，建議有咳嗽等症狀的教友在領聖餐時只要吃聖餐餅，不要共喝聖餐酒。

英國目前出現9例俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，專家憂心未來可能會有大爆發。英格蘭教會（Church of England）依據衛生顧問麥卡錫（Brendan McCarthy）的建議，發布最新指示。

英格蘭教會表示，英國政府目前建議民眾隨身攜帶面紙，咳嗽或打噴嚏時用面紙遮住，隨後丟到垃圾桶，洗手時也應該使用肥皂，且至少清洗20秒，並隨身攜帶消毒洗手液。

教會指出，所有教會應該遵循良好的衛生守則，最好提供乾洗手，並應該建議教區居民若咳嗽或打噴嚏後要避免和人握手。教友若有咳嗽等症狀，在領聖餐應該只領聖餐餅，不要喝聖餐酒。此外，教會不建議用餅沾酒，因為這也有可能是疾病傳染途徑。

領聖餐時，聖餐酒裝在金屬做的大杯子，也就是聖餐杯當中，每人輪流喝一口。

英格蘭教會表示，政府現階段尚未建議不要使用聖餐杯。不過，教會建議牧師在準備聖餐時，事前應該用消毒酒精清潔雙手。（編輯：陳永昌）1090214

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