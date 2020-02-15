泰國武漢肺炎確診達34例 首見醫護人員感染

（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰國今天宣布新增一起武漢肺炎病例，是曾經接觸武漢肺炎確診病患的醫護人員，全國迄今累積確診病例達到34起。這是泰國首起醫護人員感染武漢肺炎的案例。

武漢肺炎疫情延燒，泰國疾病管制局局長素望猜（Suwanchai Wattanayingcharoenchai）在上午的記者會宣布，泰國新增一起確診病例。泰國截至今天累計34起確診病例。

今天新增確診病例是一名女性的35歲醫護人員，她曾經接觸過第27名確診的武漢肺炎病患。第27名病患入院檢查時被判定為高風險族群，當時這位醫護人員照顧確診病患時沒有戴口罩、手套以及穿防護衣。

這位醫護人員一開始生病時院方以為是其他病症，後來開始出現發高燒與咳嗽，才確診為武漢肺炎。

泰國公共衛生部表示，和這位醫護人員一起工作、也曾照顧過第27名病患的其他24位同事，經確認沒有感染武漢肺炎。

到今天為止，泰國34個確診病例中，已有14人康復出院，20人仍在醫院治療。這34人中，24人是中國人，有10名泰國人。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：王永志）1090215