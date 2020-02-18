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防範武漢肺炎 新加坡從基層補助抗疫津貼

最新更新：2020/02/18 14:12

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）新加坡累計武漢肺炎確診病例達77起，衛生部今天啟動抗疫津貼計畫，凡罹患呼吸道疾病的新加坡公民與永久居民，到指定的900家私人診所看病都能獲補助，個人僅須付新幣10元。

新加坡迄今雖有新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂等5個感染群，但目前仍無意調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級至最高的紅色。

「公共衛生防範診所」計畫（Public Health Preparedness Clinics）今天起啟動，從強化基層醫療體系監測著手，降低2019年冠狀病毒疾病散布風險。

計畫顯示，新加坡公民與永久居民如出現咳嗽、發燒、流鼻水與喉嚨痛等呼吸道症狀患者，只需要支付新幣10元（約新台幣230元）的看診與醫藥費用。

新加坡各級學校強化防疫因應措施，諸如暫停校際與外部活動，範圍包括校際賽事、訓練營等，另錯開學生休息時間。教育部也採取更多防範措施，目前還沒有必要關閉學校。

新加坡有大學從10日起取消超過50人以上出席的大型講堂課程與活動。所有的計程車司機與私家車司機從11日起每天量體溫兩次，政府免費發放30萬個口罩給計程車司機，每名司機各獲得4個口罩，提供給身體不適的乘客。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名2019年冠狀病毒疾病為（COVID-19）。新加坡累計確診數達77起，其中24人已出院、49人病情穩定、4人病情危急。（編輯：韋樞）1090218

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