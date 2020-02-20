斯里蘭卡主要機場新航廈找建商 日企雀屏中選

（中央社可倫坡20日綜合外電報導）斯里蘭卡當局今天選中日本企業，負責為國內主要機場興建一座耗資5億7000萬美元的新航廈。在中國提供連串援建項目下，日本再次成為斯里蘭卡基礎建設的重要支援國。

法新社報導，斯里蘭卡內閣今天宣布，選擇日企大成建設（Taisei Corportaion）來為這項日本出資的計畫施工。新航廈可望使班達蘭乃克國際機場（Bandaranaike International Airport）的吞吐量加倍，達到一年約2000萬人次。

斯里蘭卡當局作此決定前，首都可倫坡15億美元的輕軌系統計畫，去年獲得日本對外開發援助機構「國際協力機構」（JICA）挹注資金，成為島國斯里蘭卡最大的外國投資項目。

在最近獲任總理的拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）擔任總統期間，斯里蘭卡獲得中國大約70億美元貸款，取代了日本作為斯國基礎建設主要資助國的地位。

但中國在斯里蘭卡南部出資興建的第2座國際機場大而無當，沒有任何航空公司的定期航班在當地起降。

由於無力支付貸款利息，可倫坡當局2017年以11億2000萬美元，把中國興建的赫班托達（Hambantota）深水港租給北京一家公司。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1090220