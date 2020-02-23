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武漢肺炎疫情慘 義大利北部小鎮宛如死城

最新更新：2020/02/23 13:31
義大利北部小鎮科多諾壟罩在武漢肺炎的陰影下，街道死寂一片，商店大門深鎖。（法新社提供）
義大利北部小鎮科多諾壟罩在武漢肺炎的陰影下，街道死寂一片，商店大門深鎖。（法新社提供）

（中央社義大利科多諾22日綜合外電報導）街道死寂一片，商店大門深鎖，義大利北部小鎮科多諾（Codogno）壟罩在2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的陰影下，宛如一座死城。

年輕女子寶拉（Paola）今晚行經車站附近空蕩的街道時告訴法新社：「這是座死城。我們覺得很可怕。」

「大家都關在家裡，街上都沒人。」

冒險外出到鎮上的販賣機買飲料和零食的年輕女子艾莉卡（Erica）說：「我們試著保持冷靜，因為這種狀況很容易恐慌。」

影片來源：FRANCE 24 English

「我有點怕，因為我們都有可能會被感染。我在餐廳工作，會和人有很多接觸。」

位於倫巴底（Lombardy）區的科多諾是一座1萬5000人的小鎮，今天已被衛生官員指為義北新一波疫情的中心；受疫情影響，科多諾鎮上大部分車站都已關閉，沒人在賣車票，也沒有乘客在等火車。

義大利21日通報首起武漢肺炎死亡案例，是歐洲第一個通報武漢肺炎死亡案例的國家。22日義大利又傳出第2起死亡案例，確診病例也同時暴增，目前總數來到79例。

義大利當局已對約12座城鎮實施出入禁令，得持特別許可才可進出。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090223

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