韓國部隊6人武漢肺炎確診 軍方升級管控

（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）韓國部隊截至今天中午累計6人確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），韓國軍方升級管控措施，以防冠狀病毒疫情在營內傳播。

韓國聯合新聞通訊社報導，韓國國防部表示，截至中午，陸軍4人、海軍1人、空軍1人共6人確診感染冠狀病毒疾病。這6例軍中確診病例均屬於營外感染。

一旦疫情在部隊內擴散將導致局面無法掌控，因此軍方採取擴大隔離範圍等進一步升級的管控措施。

韓國今天新增169例確診病例，累計確診增至602例。外界擔憂部隊內部可能已存在尚未確診的感染者。

為防止疫情擴散，韓國國防部22日起限制官兵休假、外出、外宿和探視。截至22日下午4時，軍方已隔離1300餘人，各軍根據國防部的方針加強了管控措施。

陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊針對前往大邱、慶尚北道地區休假或外出的官兵，回溯自本月10日起進行全面調查。

報導指出，考慮到海上艦艇上一旦發現確診患者將嚴重影響到海上作戰，海軍強化海上疫情管控。營外官兵也不得擅自移動，包括官兵家屬在內的營外人員一律在宿舍待命。海軍禁止官兵出入澡堂、電影院等公共設施及飲酒。

南韓全體官兵從24日起，除用餐外，必須隨時佩戴口罩。並禁止訪問慶尚北道、大邱、首爾中區、全羅南道羅州等出現確診患者的地區。

陸軍和空軍也對造訪大邱和慶北地區的人員進行調查，採取預防性隔離措施。此外，結束休假回營的官兵被列為預防性觀察對象，必須佩戴口罩。（編輯：馮昭）1090223