武漢肺炎伊朗確診43例8死 官方指感染源來自中國

（中央社德黑蘭23日綜合外電報導）伊朗今天新增15起武漢肺炎病例，總計有43人感染，死亡人數增至8人，多數病例發生在什葉派聖城科姆市。伊朗衛生部長納馬基表示，感染源來自中國。（延伸閱讀：台灣醫事人員禁赴中港澳 6縣市下旅遊禁令）

路透社報導，納馬基（Saeed Namaki）說：「病毒從中國傳至科姆市（Qom）。一名來自科姆市的商人死於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），他生前常去中國…往返中國和伊朗的直飛航班已停飛，但這名商人搭乘非直飛航班。」

納馬基敦促民眾避免前往科姆市。他在國營電視台上說：「很明顯，我們不建議前往科姆市或伊朗其他什葉派聖城。」

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）稍早宣布，境內新增15起武漢肺炎病例，總計有43人感染，死亡人數增至8人。

伊朗新增的15起病例中，有8例都在科姆市。當局已關閉科姆市當地學校和宗教學院。位於首都德黑蘭和其他部分城市的學校也都關閉至25日。

在德黑蘭當局宣布新增15起武漢肺炎病例，且死亡人數達8人後，伊拉克總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）表示，伊拉克延長禁止來自伊朗的非伊拉克公民入境。

巴格達當局已於20日禁止來自伊朗的非伊拉克公民入境，禁令維持3天。馬帝昨晚表示，當局會延長實施禁令，但沒有明確說明會延長到何時。

馬帝辦公室發表聲明說：「總理下令…暫停讓來自伊朗的旅客入境，伊拉克人不在此限。」

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述醫界消息人士報導，伊拉克昨天傳出南部濟加爾省（Dhi Qar）出現武漢肺炎確診首例，但伊拉克衛生部表示，境內尚未檢測出武漢肺炎確診病例。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090223