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南韓拉高防疫等級 韓股跌逾3%韓元貶至6個月低點

最新更新：2020/02/24 12:13

（中央社首爾24日綜合外電報導）南韓昨天將2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情預警上調至最高等級「嚴重」，南韓股匯今天雙雙重挫，韓股Kospi指數重挫逾3%，韓元也貶至6個月低點。

Kospi指數最新報大跌3.41%，來到2089.13點。南韓科技大廠三星電子股價也重挫超過3%。

三星電子（Samsung Electronics）先前表示， 位於南韓東南部龜尾市的手機工廠，一名員工確診感染武漢肺炎，整座工廠週末停工關閉，預定當地時間今天中午復工。

龜尾市的三星手機廠傳出確診病例令人憂心，因為龜尾是科技業廠房群聚處。樂金電子（LG Electronics）、樂金顯示器（LG Display）、東麗集團（Toray Group）等也在當地設有廠房。

龜尾市靠近武漢肺炎疫情重災區大邱市，當地的新天地教會發生群聚感染。在龜尾設有生產電視工廠的樂金電子告訴從大邱通勤上班的員工在家上班。樂金顯示器也要求曾經去過大邱的員工，14天內不要進公司，同時總部員工未經管理階層允許不得前往該地區。

三星電子超過5成的智慧型手機雖已經轉到越南廠生產，但仍有一些頂級機型在龜尾廠生產。龜尾廠停工恐將影響到高階機種，當中包括摺疊機Galaxy Z Flip和Galaxy Fold。

南韓今天上午9時通報，新增161起武漢肺炎確診病例，全國累計確診病例達763起，死亡病例增至7例。南韓成為中國以外，確診病例最多國家。

根據中央防疫對策本部，南韓武漢肺炎確診病例大多和新天地教會有關，今天新增病例中有129起病例和新天地教會有關。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1090224

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