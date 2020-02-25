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首頁 / 國際

疫情延燒 疫區義甲與歐霸賽事取消觀眾進場

最新更新：2020/02/25 13:27

（中央社羅馬25日綜合外電報導）義大利的2019新型冠狀病毒疫情（COVID-19）激增，義國體育部長宣布，部分義甲足球聯賽與歐霸（Europa League）賽事將採閉門舉行，以防病毒擴散。

義大利體育部長史巴達佛拉（Vincenzo Spadafora）在參加完跨部會部長會議後說：「為遵循體壇要求與了解到義大利北部6個區域已禁止公開對外的體育活動，我們同意賽事閉門舉行。」

義甲勁旅國際米蘭也自行宣布，27日與保加利亞球會盧多戈雷茨（Ludogorets）回到米蘭的歐霸32強賽第二輪，將取消觀眾進場。

國際米蘭在聲明中說：「經與歐洲足總（UEFA）、倫巴底大區衛生當局及米蘭市議會達成共識，返回米蘭與盧多戈雷茲的第二輪賽事將採閉門舉行。」

義大利體育部長沒具體公布哪幾場周末的義甲聯賽將適用閉門規定。本周末在義大利宣布防疫封城區域進行的賽事有6場，包括3月1日龍頭祖文特斯與第三名的國際米蘭交鋒。

義大利21日爆發新型冠狀病毒境內感染後，短短幾天成為全球確診案例第3多的國家，截至25日凌晨，義大利確診案例為230起，7人死亡。共有11座城鎮（10座在倫巴底大區、1座在隔鄰的威尼托省）封城，周邊地區祭出限娛令，暫停一切文化、娛樂、宗教、體育活動。米蘭、威尼斯等觀光重鎮首當其衝。（譯者：陳亦偉）1090225

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