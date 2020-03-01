英國武漢肺炎增至23人 1人未出國恐境內感染

（中央社記者戴雅真倫敦29日專電）英國的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數迅速增至23人，但當中有1人近期未曾出國，當局正在追查過去行蹤，試圖找出感染途徑，憂心英國恐已出現第一起境內感染病例。

英國最近3天每天都有新增病例，北愛爾蘭和威爾斯地區都相繼打破零病例紀錄，今天又再新增3例，讓英國的確診人數攀升至23人。

根據英國政府官方網站，截至29日上午9時，全英共有1萬483人接受檢驗，其中1萬460人確定為陰性，23人為陽性反應。

英國廣播公司（BBC）報導，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，今天新增3起病例當中，2人最近曾經到訪義大利，另外一人則是去過亞洲，這3人在英國分別居住在格洛斯特郡（Gloucestershire）、赫特福德郡（Hertfordshire）以及伯克郡（Berkshire）。

不過，第20起確診病例是一名住在莎麗郡（Surrey）的男子，他近期沒有出國紀錄，是第一起在英國本土遭到感染的病例。惠提表示，目前尚不清楚他是否從某個最近曾出國的人直接或間接遭到感染。

官員試圖追蹤這名男子過去接觸者，他就醫的哈索米爾衛生中心（Haslemere Health Centre）經過徹底清潔後已經重新開放，男子則是被送往倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy's & St Thomas' Hospital）的專科中心治療。

昨天也出現第一名英國籍武漢肺炎死者，搭乘鑽石公主號郵輪染病身故。這名70多歲的英國公民旅居海外，在船上染病後被送往日本的醫院救治，但最後不治，是鑽石公主號第6例死亡案例。（編輯：劉學源）1090301