武漢肺炎阿根廷確診首例 隔離治療狀況良好

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯4日專電）阿根廷衛生部3日公布首例武漢肺炎確診病例，患者是43歲男性，曾前往義大利，他接觸的人少，傳染可能性低。患者治療狀況良好，還在病房拍影片要求吃壽司。

阿根廷這名感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的首例確診病患是阿根廷公民，1日上午他從米蘭搭乘直飛航班返回布宜諾斯艾利斯的伊塞薩（Ezeiza Airport）國際機場，但在入境檢查時並未被發現是可疑病例。

他直至當晚發燒，出現呼吸道症狀，如咳嗽和喉嚨痛，前往雷科萊塔（Recoleta）地區一家診所就醫，才被採取預防性隔離。據機場衛生單位指出，當時男子雖有發燒，但並無任何疑似症狀。

阿根廷衛生部長加西亞（Ginés González García）表示，這名患者是搭乘義大利航空公司的頭等艙，接觸的人較少，衛生部已聯繫航空公司，確認與男子搭同航班的乘客，將和他們聯繫並採取必要的隔離措施。當時乘坐在這名男子前後及旁邊的乘客都必須被隔離觀察。

阿根廷號角報（Clarín）報導，這名患者獨居在布宜諾斯艾利斯的高級住宅區馬迪羅港地區（Puerto Madero），2月19日至21日曾去過米蘭，2月22日至29日造訪義大利其他城市，也去過西班牙的巴塞隆納。

衛生部指出，患者目前在診所隔離治療的狀況良好，並已被轉至另一家隔離條件較好的診所。

媒體報導患者心情似乎頗佳，還自己在病房內錄製一段影片，影片中他詢問護理師何時會送食物給他，還開玩笑問：「晚餐是否有壽司可以吃？」讓緊張工作的護理師被逗笑。

許多阿根廷人是義大利移民後代，往返義大利頻繁，阿根廷和義大利目前每週有12班直飛航班。

隨著義大利疫情蔓延成為歐洲重災區，許多人擔心將直接衝擊阿根廷的防疫工作。

阿根廷政府一週前決定在機場嚴格管控來自義大利航班的乘客，如下機前需要簽署健康狀況聲明表，並隨機對乘客測量體溫，不過外界質疑這種管控淪為形式，並未有效防疫。（編輯：周永捷）1090304