武漢肺炎韓國確診6成屬群聚感染 新天地最大宗

（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部今天表示，境內2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診者中，約65.6%是群聚感染，又以新天地教會大邱分會為最大宗。

韓聯社報導，若以地區區分，大邱新天地教會相關確診者達2583例，在當地確診占比64.5%。在調查教友接觸史時，陸續在團體設施、醫療機構等發現新增案例。

忠清南道地區有7所體育設施出現群聚感染，共確診80例。釜山則以溫泉教會為主，相關感染者包括釜山33例、慶尚南道2例。首爾的住商複合建築也有出現12例相關確診案例的紀錄。

韓國媒體NEWSIS根據中央防疫對策本部資訊彙整，各主要地區確診者中，群聚感染占比以忠清南道98.8%最高，其次為釜山76.3%、京畿道74.3%、慶尚北道68%、首爾62.6%、慶尚南道62.5%。

中央防疫對策本部表示，仍在持續調查感染源及感染途徑，進一步完善群聚感染統計。

在目前調查中，全國新天地教會相關確診者共2992例，為群聚感染，其中又以大邱分會為最大宗。韓聯社報導，受大邱市府管轄的1萬914名新天地教會教友已有72.5%完成採檢，相關人士表示，未出現疑似症狀的教友確診率較先前下降。

中央災難安全對策本部上午表示，大邱分會教友延長隔離時間，至8日止共連續隔離3週，到時若完全沒有出現疑似武漢肺炎症狀者，將可自動解除隔離狀態。

不過，新天地教會大邱分會仍有4人下落不明，警方正持續搜索。（譯者：廖禹揚/核稿：馮昭）1090304