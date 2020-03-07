武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光

武漢肺炎疫情爆發後，紐約曼哈頓華埠街道人潮不減，且以西方觀光客居多。但華人減少外食，導致餐飲業生意大受影響。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月7日

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）武漢肺炎重創紐約華埠商家生意，華人遭仇恨與歧視時有所聞。為避免惹上麻煩，有人放棄戴口罩搭地鐵。面對冷清的店面，餐廳業者形容「大颱風」來襲，何時撥雲見日仍未知。

今年1月起，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）自中國逐漸向外蔓延。美國紐約州直到3月才出現首例確診病例，但曼哈頓華埠、皇后區法拉盛等華人群聚的地區從農曆春節就吹起景氣寒風，華人為防疫而減少外食，餐飲業受創特別深。

為提振餐飲業生意，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）2月13日與多位民意代表到法拉盛一家港式餐廳飲茶。紐約市議會議長張晟（Corey Johnson）3月4日到曼哈頓華埠的綠波廊餐廳享用小籠包，以行動力挺生意受疫情衝擊的餐廳。

綠波廊經理曾小紅受訪時說，2月初農曆春節一結束，生意迅速變差。白天幾乎沒有客人上門，只能靠晚間生意支撐，2月已虧損約6000美元（約新台幣18.1萬元）。

曾小紅表示，因應原物料成本上漲，綠波廊今年本來想漲價，沒想到遇到這波「大颱風」。為避免裁員，如今只能省錢度日，減少約40%購菜開銷，「不熬過2、3個月不行」。

華人餐飲業不景氣掀起連鎖效應，不堪店租、人事成本等重擔的業者不是裁員，就是暫時歇業，連以往靠餐廳生意沾光的周邊廠商也受波及。

曼哈頓華埠的快樂音響娛樂製作公司專營娛樂活動螢幕、燈光與音響布置，負責人吳倩萳坦言最近生意「很慘」。她說，華埠社團害怕疫情，農曆年後紛紛停辦春宴等大型活動，近兩個月約20場活動臨時取消，連辦在新澤西州的活動也無法倖免。

華人商家流失生意之際，紐約華人、甚至整體亞裔族群都在疫情恐慌蔓延時面臨隱性歧視。

2月2日，一名非裔美國男子在曼哈頓華埠格蘭街（Grand Street）地鐵站攻擊一名佩戴口罩的亞裔女子，甚至咒罵「有病的婊子」。過程被路人拍下並上傳到網路後，張晟與華裔紐約市議員顧雅明等民代呼籲各界，不要將病毒與特定族群劃上等號。

但在紐約工作的一名台籍張姓女子向中央社表示，武漢肺炎疫情爆發初期，她搭地鐵原本會戴口罩保護自己。上述事件發生後，她就算有口罩也不敢戴，以免麻煩上身，也避免他人投以異樣眼光。

台灣17年前歷經嚴重急性呼吸道症候群（SARS）風暴，搭捷運戴口罩成為全民運動，這次面對武漢肺炎也是如此。但歐美社會觀念中，只有重症患者才需要戴口罩出門；當前口罩短缺，白思豪等官員不斷呼籲民眾勤洗手，把口罩留給醫護人員與患者。

因此，即使紐約州的武漢肺炎確診病例在短短48小時內激增3倍至44例，戴口罩的地鐵乘客仍寥寥可數。

武漢肺炎疫情當頭，在紐約生活的華人顧慮他人觀感，面臨想戴口罩護健康又不敢戴的苦惱。但最難受的還是疫情充滿不確定性，確診病例不斷增加，生計大受影響的業者不知道何時才能熬過難關。

曾小紅嘆了口氣表示，專家一開始說疫情最嚴重是2月，之後不斷改口，現在已經沒有人知道疫情何時會好轉了。（編輯：馮昭）1090307