疫情下洛杉磯生活如常 華人羊群心態搶物資

（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）冠狀病毒疾病在美國疫情相對較不嚴重，但華人聚居的洛杉磯，出現搶購物資的現象；據觀察這是「羊群效應」心態，醫師建議提高警覺、如常生活，不須過度焦慮。

職業運動比賽照常進行，上千人的室內大型集會沒有任何人戴口罩，武漢肺炎的疫情雖然在美國的新聞版面占有一定篇幅，但並未影響大多數人的日常生活，官方呼籲勤洗手、生病在家休息。

近日華人區的大型購物賣場出現搶購物資現象，飲水和米、麵粉等糧食、衛生紙等生活用品，彷彿為了重大災害而備戰存糧。但走出華人區，拉丁裔、非裔和白人地區卻不見這種景象。

「很多人自己嚇自己」一名旅居30年的僑胞表示，手機網路發達之下，華人族群同步接收亞洲疫情的資訊，其中混雜錯誤訊息，恐慌的情緒很容易渲染開來，才會出現搶購物資的風潮。

一名熟悉僑社活動人士觀察，儘管美國疫情相對不嚴重，但是「羊群心態」驅動下，少數人反應過度，原本無感的人也一窩蜂跟進。

華文媒體「世界日報」指出，華人地區的大型賣場，幾乎都有搶購瓶裝水、包裝米的情況，「搶購的華人人群中，新移民比老移民多，新新移民又比新移民多」。

這裡說的「新新」華人移民裡，又以中國移民為多數。「世界日報」這篇報導題為「華人瘋搶囤貨，老美不解」，指出華人移民擔心武漢封城的情形在美國上演，才會出現這種現象，「無關對錯，取決於對政府信任和過往生活經驗」。

華人搶購物資，主流媒體「洛杉磯時報」也關注，引用傳染病專家柴里（James Cherry）的分析指出，為了地震而預備物資有必要，但他看不有任何理由需要為了肺炎疫情而囤貨，最主要原因是肺炎的死亡率低。

不過隨著疫情擴散，確實影響了旅遊與餐飲業。洛杉磯市中心近百年歷史的唐人街（Chinatown），餐廳生意大受影響，在地華人減少聚會、取消宴客，觀光客也減少半數以上。

高掛中華民國國旗的百年歷史僑社「羅省中華會館」就位在唐人街，歷年來首位女性主席廖美華向中央社記者表示，疫情之下華埠顯得冷清，好幾個僑社活動都延後。

廖美華3日與其他僑領一同舉辦記者會，宣傳「洛杉磯僑界急難救助協會」7日舉行的認識新型冠狀病毒講座，邀請醫師與專家分析疫情、破解假消息、指導正確的防疫觀念。

大多數的台灣僑領都認為，搶購物資並不實際，最重要的是把正確的觀念讓更多人知道，避免恐慌。

醫師鄭卓漢受訪表示，冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在美國病例分散各地，還不到群體傳播的程度，過度緊張反而降低免疫力，他建議，保持良好的衛生習慣，勤洗手，身體不適者待在家裡休息，就是防疫最佳方法。（編輯：王永志）1090304