舊金山民眾看武漢肺炎防疫 口罩無路用不如多洗手

一位當地民眾表示，任何活動把很多人近距離聚集在一起都有機會造成災難，認同以銀髮族為訴求的史丹佛戲院暫停營業。中央社記者周世惠舊金山攝 109年3月4日

（中央社記者周世惠舊金山3日專電）舊金山灣區連續多天通報有確診，當地人的觀念仍偏向戴口罩不能防疫，而且到處買不到，還不如多洗手。但若看到有人戴口罩，一位民眾表示會欣慰對方的努力、不會見怪。

從史丹佛大學校門口延伸到矽谷巴羅艾托（Palo Alto）市中心的主要道路名為大學道，這條路上的地標之一是史丹佛戲院。

「因為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的威脅，史丹佛戲院暫停營業」，這份昨天發出的通知，成為舊金山灣區首波受到疫情影響，停止放映影片的娛樂事業。

於1925年開幕的史丹佛戲院有95年歷史，以播放懷舊電影和獨立影片為最大特色，戲院表示，沒有任何人員感染武漢肺炎，而是防疫的預防性措施。

當地一位居民告訴中央社記者，史丹佛戲院本來就是訴求銀髮族和特定小眾，暫停營業的做法可以理解，他說，「任何一個活動把很多人近距離聚集在一起，都有機會變成災難」。

這位民眾表示，他的年紀較大，原本固定每週有唱歌的社團活動，打算今晚參加之後，要暫停一、兩個月，看看疫情的發展。

被問到是否會因為疫情嚴峻考慮戴口罩自保，他的解讀是：「沒辦法做什麼事，你只能多洗手，如果有人在對面打噴嚏，趕快跑開，再去洗手。」

儘管他接下來要到南美洲出差，他也沒有準備口罩，他說：「從讀到的資料，口罩沒有什麼大幫助，而且也買不到，到處都賣光了。」

另一位剛下班路過的男士受訪也談到同樣的見解，「口罩不會真正幫忙預防感染，除非你的口罩是最好的等級」，但他肯定人們想取得口罩的用心等同對疫情的重視與努力。

「看起來對我們的威脅性沒那麼高」，一對年輕情侶告訴記者，他們自信年輕、免疫系統比較強，「不過，看到疫情那麼快速的擴散覺得蠻瘋狂的」，在他們的工作單位與學校內開始有對話和溝通信件流通。

他們響應美國公共衛生局長（The U.S. Surgeon General）亞當斯（Jerome Adams）的呼籲，「把手術用口罩留給醫護」，所以不會去搶購，「家裡有一些塗油漆時用的口罩備著」。

在大學念書的女學生說自己不需要戴口罩，然而如果在街上看到別人戴口罩，她禮貌性地回答，「不會反應過度，會很欣慰他們為了自身的安全做預防性措施」。

從入夜的街道看來，沒有人戴口罩，平常日的餐廳依舊有下班後的人們約會、吃飯，到健身房運動，彷彿疫情與這裡無關。

在舊金山灣區矽谷所在的聖克拉拉郡（Santa Clara County）已連續4天都有確診病例，累積通報個案達9位，在整個加州感染人數最高，且有社區傳播的狀況。

28日當地許多美國品牌的超市商品被搶購一空，一位受訪民眾提到沒有加入囤貨的人群，「早已經是宅經濟了」，「尤其這裡是矽谷，人們非常習慣用科技，愈來愈多人買東西，根本不出門，我在家上網買」。（編輯：陳永昌）1090304