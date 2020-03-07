韓國武漢肺炎新增483例 累計6767例44死

（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國疾病管理本部今天通報，韓國新增483起武漢肺炎確診病例，境內累積6767例，死亡病例維持在昨晚的44例。

韓聯社報導，新增的483例中，來自大邱市和慶尚北道分別有390例與65例，合計455例。首爾有3例、釜山1例、世宗1例、京畿道10例、江原道1例、忠清北道5例、忠清南道2例、慶尚南道5例。

大邱和慶北的累計確診病例達6133例，在整體占比達90.6%。

此外，韓國的確診病例中，女性4245例，占62.7%。從年齡來看，以20歲的年齡層最多，累計2028例，占29.9%。

根據報導，死亡病例累計44例。痊癒並解除隔離病例累計118例，比前一天增加10例。目前已有超過17萬人接受採檢，其中15萬1802人呈陰性反應，其餘1萬9620人還在等待檢測結果出爐。（編輯：張曉雯/核稿：盧映孜）1090307

圖為首爾民眾以全付防疫裝備上街。（韓聯社提供）