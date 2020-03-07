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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情12/100

韓國武漢肺炎新增483例 累計6767例44死

最新更新：2020/03/07 12:03
韓國疾病管理本部7日通報，韓國新增483起武漢肺炎確診病例，境內累積6767例。圖為首爾空蕩街景。（韓聯社提供）
韓國疾病管理本部7日通報，韓國新增483起武漢肺炎確診病例，境內累積6767例。圖為首爾空蕩街景。（韓聯社提供）

（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國疾病管理本部今天通報，韓國新增483起武漢肺炎確診病例，境內累積6767例，死亡病例維持在昨晚的44例。

韓聯社報導，新增的483例中，來自大邱市和慶尚北道分別有390例與65例，合計455例。首爾有3例、釜山1例、世宗1例、京畿道10例、江原道1例、忠清北道5例、忠清南道2例、慶尚南道5例。

大邱和慶北的累計確診病例達6133例，在整體占比達90.6%。

此外，韓國的確診病例中，女性4245例，占62.7%。從年齡來看，以20歲的年齡層最多，累計2028例，占29.9%。

根據報導，死亡病例累計44例。痊癒並解除隔離病例累計118例，比前一天增加10例。目前已有超過17萬人接受採檢，其中15萬1802人呈陰性反應，其餘1萬9620人還在等待檢測結果出爐。（編輯：張曉雯/核稿：盧映孜）1090307

防疫資訊
圖為首爾民眾以全付防疫裝備上街。（韓聯社提供）
圖為首爾民眾以全付防疫裝備上街。（韓聯社提供）
圖為大邱防疫人員進行消毒工作。（韓聯社提供）
圖為大邱防疫人員進行消毒工作。（韓聯社提供）

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