阿根廷確診增為8人 專家：感染數恐續增

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯7日專電）阿根廷衛生部6日公布新增6例武漢肺炎確診病例，累計8人確診，皆是去過歐洲的境外移入病例。傳染病學家表示，依阿根廷與義大利、歐洲的聯繫，感染數恐續增。

阿根廷衛生部6日公布，8名染上2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者皆是從歐洲返國的民眾，分別居住布宜諾斯艾利斯省、首都布宜諾斯艾利斯市和科爾多瓦省（Córdoba），目前分別在首都的多家醫院隔離治療中。

媒體報導第2例確診患者是一名23歲年輕男子，1日剛由義大利返國，由於他是布宜諾斯艾利斯市議員卡西耶勒斯（Eugenio Casielles）的顧問團隊成員，特別引發外界關注。

卡西耶勒斯接受電視台訪問時表示，第2例患者在回國幾天後才出現發燒、頭暈等症狀。他曾接觸過一些人，但是在外面辦公室上班，並未參加市議會會議。

不過媒體報導，第2例患者回國後至少接觸過10人，新增6例確診病例中，有1人就是第2例患者的伴侶，衛生部也正追蹤可能與病患接觸過的人士。

科爾多瓦病例是一名57歲男子，曾前往義大利。當時義大利北部尚未傳出嚴重疫情。

阿根廷3日出現首例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，確認淪陷。但阿根廷衛生部長加西亞（Ginés González García）認為民眾對於新冠病毒肺炎過度恐慌。

不少民眾在社群網站上批評加西亞，甚至要求他辭職，因為他在1月中旬曾經堅稱，阿根廷並無出現新冠病毒肺炎的可能性。但義大利2月下旬開始境內疫情蔓延後，阿根廷目前傳出確診病例全是曾前住義大利、歐洲旅行的民眾。

包括阿根廷前駐中國大使古拉爾（Diego Guelar）在內，有不少民眾批評布宜諾斯艾利斯的伊塞薩（Ezeiza Airport）國際機場防疫管制措施太過鬆散，毫無作為。

阿根廷傳染病學家奧杜納（Tomás Orduna）指出，阿根廷出現新冠病毒病例只是時間早晚問題，由於阿根廷與義大利、歐洲之間的聯繫相當密切，「感染人數未來恐怕仍會逐漸增加，直到出現第一個本土病例。」

衛生單位則呼籲布宜諾斯艾利斯地區的民眾若出現疑似冠狀病毒症狀，例如發燒和呼吸道症狀，應撥打107緊急電話進行醫療諮詢，並告知旅行史。不要自行前往醫院門診，避免過程中接觸感染更多人。（編輯：馮昭）1090307