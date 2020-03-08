更多編輯台推薦新聞：
音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心
生活

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

成大李柏錦當選世界醫學生聯盟會長 25年來亞太區第一位
生活

成大李柏錦當選世界醫學生聯盟會長 25年來亞太區第一位

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

武漢肺炎伊朗增至194死 國營航空暫停歐洲航班

最新更新：2020/03/08 20:50

（中央社德黑蘭8日綜合外電報導）伊朗衛生部今天通報新增49起武漢肺炎死亡病例，死亡總數增至194人，單日新增死亡人數創疫情爆發以來最多。另外，國營伊朗航空宣布，暫停所有飛往歐洲的航班。

路透社報導，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）說：「根據實驗室檢測結果，又有743人感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。」目前伊朗境內武漢肺炎確診數已達6566例。

賈漢普爾還說：「過去24小時，伊朗又有49人死於冠狀病毒疾病，所以截至目前為止，伊朗境內有至少194起死亡病例。」

法新社報導，伊朗為全球目前武漢肺炎死亡病例數第3多的國家，僅次於疫情起源地中國，以及疫情最嚴重的歐洲國家義大利。武漢肺炎疫情已擴散至伊朗境內所有31個省份。

另外，伊朗航空（Iran Air）今天宣布，暫停所有飛往歐洲的航班，直到進一步通知為止。伊朗航空發表聲明說，之所以做出這項決定，是因為歐洲當局以「不明原因」實施「限制」。

瑞典近日以擔心伊朗武漢肺炎疫情迅速蔓延為由，阻擋伊朗航空航班降落。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090308

延伸閱讀
伊朗武漢肺炎疫情增至145死 55歲國會議員不治武漢肺炎伊朗暴增1234例 外長顧問不治印度肺炎確診增至30例 新德里小學關閉至月底

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報