武漢肺炎伊朗增至194死 國營航空暫停歐洲航班

（中央社德黑蘭8日綜合外電報導）伊朗衛生部今天通報新增49起武漢肺炎死亡病例，死亡總數增至194人，單日新增死亡人數創疫情爆發以來最多。另外，國營伊朗航空宣布，暫停所有飛往歐洲的航班。

路透社報導，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）說：「根據實驗室檢測結果，又有743人感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。」目前伊朗境內武漢肺炎確診數已達6566例。

賈漢普爾還說：「過去24小時，伊朗又有49人死於冠狀病毒疾病，所以截至目前為止，伊朗境內有至少194起死亡病例。」

法新社報導，伊朗為全球目前武漢肺炎死亡病例數第3多的國家，僅次於疫情起源地中國，以及疫情最嚴重的歐洲國家義大利。武漢肺炎疫情已擴散至伊朗境內所有31個省份。

另外，伊朗航空（Iran Air）今天宣布，暫停所有飛往歐洲的航班，直到進一步通知為止。伊朗航空發表聲明說，之所以做出這項決定，是因為歐洲當局以「不明原因」實施「限制」。

瑞典近日以擔心伊朗武漢肺炎疫情迅速蔓延為由，阻擋伊朗航空航班降落。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090308