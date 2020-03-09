美國數州宣布武漢肺炎檢測免費 惟醫療費仍高

（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）隨著武漢肺炎疫情蔓延，為避免民眾擔憂醫療費用不願就醫，美國許多州都宣布武漢肺炎檢測免費，但民眾仍可能需負擔數百到數千美元的其他檢測甚至住院費用。

邁阿密前鋒報（Miami Herald）日前報導，一名甫自中國出差返回邁阿密的男子因擔憂感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），自費進行病毒篩檢。兩週後收到保險公司寄來一張3270美元（約新台幣9萬7800元）醫療帳單，醫院告訴他，之後還會有其他帳單。新聞傳出引發譁然。

不過美國事實查核單位factcheck.org查核後發現，報導並不正確。傑克森醫院（Jackson Memorial Hospital）發言人阿莫雷帝（Lidia Amoretti）表示，這筆費用包含急診室就醫費用，以及多達22種上呼吸道感染檢測。更重要的是，這名男子並沒有進行武漢肺炎病毒檢測。

至截稿為止，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，全美確診病例達537例，21人死亡，美國約2/3的州都有疫情傳出，首都華府、國防部也都有確診病例。

疫情的快速蔓延，讓包括紐約、華盛頓、加州等州宣布進入緊急狀態。擔憂檢測費用過高可能讓感染者卻步，反而造成大流行，包括這些疫情嚴峻的州在內，已有許多州政府宣布吸收病毒檢測費用，指示接受州監管的保險機構能免除患者自付額或是降低支付額，希望避免疫情擴散，也能及早發現及早治療。

至於聯邦部分，聯邦所屬提供給低收入戶的醫療補助計畫（Medicaid）與提供給65歲以上老人的聯邦醫療保險（Medicare）也將負擔檢測費用。

檢測費用雖然得以豁免，但在沒有全民健保的美國，民眾仍得負擔數百美元甚至上千元的掛號、診療、檢測等相關費用。根據美國衛生保健費用研究所（Health Care Cost Institute）去年公布的資料顯示，2017年美國民眾赴醫院急診的平均費用達1389美元，美國的醫療費用之高可見一斑。

財經網站「商業內幕」（Business Insider）參考FAIR Health提供的醫療費用估算，若是接受A型與B型流感，外加綜合代謝檢查（CMP）驗血，有保險的民眾視保險條款而定，費用負擔在98到491美元，但若沒有保險則得支付1295美元的全額費用。這還是一般流感檢測費用，若是更深入檢查其他項目，甚至確診後需住院治療，費用更為驚人。

全美有多達2750萬民眾沒有保險，萬一疫情真的大流行，許多民眾將面臨無法負擔醫療費的困境。（編輯：王永志）1090309