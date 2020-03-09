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疫情蔓延 德國衛生部建議取消千人以上集會

最新更新：2020/03/09 09:02

（中央社記者林育立柏林8日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，德國確診病例超過900人，德國衛生部長史巴恩建議取消球賽、商展等逾千人參加的集會。

史巴恩（Jens Spahn）今天接受德意志新聞社（Deutsche Presse Agentur）訪問時表示，鑑於過去幾天疫情蔓延迅速，建議取消聚集人數在1000人以上的集會，包括足球賽、商展和大型音樂會。

史巴恩說，當前防疫重點是減緩新型冠狀病毒擴散的速度，「速度愈慢，醫療體系愈能應付」。取消大型集會當然會造成經濟損失，不過一切以健康為優先。

史巴恩鼓勵民眾思考一下，未來幾個月的家族聚會和集會是否有放棄的可能，「我們的謹慎能保護年紀大和罹患慢性病的同胞」。

根據衛生部之下的疾病防治機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的統計，德國2019年冠狀病毒疾病確診病例達902例。疫情最嚴重的是西部的北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）、南部的巴伐利亞邦（Bayern）和巴登符騰堡邦（Baden-Württemberg）。

德國政府4日下令禁止口罩和防護衣出口，以確保醫護人員有足夠的數量使用。羅伯特．科赫研究所建議民眾，日常生活無需帶口罩或使用乾洗手液，「水和肥皂已足夠」。（編輯：郭中翰）1090309

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