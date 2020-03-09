盆唐首爾大學醫院職員確診 部分設施封閉調查

（中央社首爾9日綜合外電報導）為因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，韓國盆唐首爾大學醫院有病房用作國家指定入院治療病床，一名醫院職員今天接到確診通知，醫院部分設施已封閉調查。

韓國聯合新聞通訊社報導，城南市長殷秀美今天在臉書（Facebook）發文表示，住在京畿道廣州市的一名35歲盆唐首爾大學醫院（SNU Bundang Hospital）女職員，8日傍晚5時30分至城南中央醫院接受檢查，今天上午9時接到確診通知。京畿道政府正就盆唐首爾大學醫院進行調查。

盆唐首爾大學醫院相關人士證實，醫院第一大樓地下2樓醫療中心一名服務台職員確診，醫療中心已關閉，不收治外來患者。相關人士說，確診職員向醫院通報自己確診，目前在院內負壓病房隔離治療。

院方表示，這名職員直到6日都正常上班，7、8日因醫療中心休診因此沒出勤；醫療中心只有10名醫療人員，目前都已隔離。

報導說，盆唐首爾大學醫院病床共有1330多床，包括400多名專科醫生在內，共有5400多名職員，每天約有6800多名病患出入，爆發武漢肺炎疫情後則減少至每天4000多人。

這家醫院是國立首爾大學（SNU）設在首都首爾市東南郊京畿道城南市的醫院。

韓國疾病管理本部今天上午通報，截至9日凌晨零時，境內確診感染2019年冠狀病毒疾病共7382例；連同今晨死亡案例，累計53例不治。（譯者：廖禹揚/核稿：郭中翰）1090309