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西班牙武漢肺炎再增36死 累計120死4209例確診

最新更新：2020/03/13 21:45

（中央社馬德里13日綜合外電報導）西班牙衛生部今天表示，境內武漢肺炎確診病例數從昨天的3004例暴增1205例，累計達4209例，死亡人數增加36人，攀升至120死。

路透社報導，西班牙傳出最多病例的是馬德里（Madrid）、巴斯克自治區（Basque Country）和拉里奧哈（La Rioja）地區。

馬德里地區衛生當局表示，光在馬德里目前確診病例數就來到2078例。

西班牙平等部長孟蒂羅被驗出冠狀病毒陽性並與同居伴侶、副總理伊格禮夏斯接受隔離後，領土政策和公務員事務部長德瑞亞絲昨天也確診，成為西班牙政府第2位染疫內閣官員。

西班牙政府稍早發表聲明說，在孟蒂羅（Irene Montero）被驗出2019冠狀病毒陽性反應並與伊格禮夏斯（Pablo Iglesias）同遭隔離後，所有內閣成員目前都接受病毒篩檢。

政治新聞網站Politico歐洲版報導，確診的德瑞亞絲（Carolina Darias）成為第2位中鏢的西班牙內閣官員。

各界擔心，包括總理桑傑士（Pedro Sanchez）在內的其他行政官員10日出席會議時，都受到了感染，因此當天所有與會人士現都接受篩檢。

西班牙國會也因若干極右派議員驗出病毒陽性反應而閉會，此派民聲黨（Vox）籍52名議員和幕僚已全數自主隔離，結果該黨領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）也驗出陽性反應。（譯者：吳昇鴻/核稿：張佑之）1090313

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