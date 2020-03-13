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馬來西亞防疫 4月底前禁大型活動

最新更新：2020/03/13 22:27

（中央社記者郭朝河吉隆坡13日專電）馬來西亞預期武漢肺炎疫情將蔓延很久，首相慕尤丁宣布，即日起，所有國際會議、體育項目、社會和宗教等大型活動將延期或取消，直到4月30日為止。

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今晚9時透過電視直播表示，預料這次2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情可能蔓延很久，政府已做好準備應對，包括準備充足的食物。除非疫情有好轉，政府才會考慮檢討上述的決定。

他透露，政府將安排滯留在伊朗的65名馬來西亞人和義大利的323名馬來西亞人撤離。為應對可能更嚴重的疫情，政府將繼續加強入境管制，限制疫區包括義大利、伊朗、韓國、中國的湖北、江蘇、浙江及日本北海道等訪客入境，並呼籲國民短期內不要到這些地方旅行。

另外，所有船隻若沒有特別允許，只能在馬來西亞靠岸補給。除了馬來西亞國民，其他國民都不能下船入境。

慕尤丁表示，馬來西亞政府也將增加醫治武漢肺炎病例的醫院，目前已有26間政府醫院和1間大學醫院負責，並計劃與更多私人醫院、國防部醫院和大學醫院合作。

馬來西亞衛生部則發表聲明，截至今天中午12時，新增39起確診，刷新單日新高紀錄，累計高達197例。其中32人已康復出院，4人在加護病房治療，暫無人死亡。（編輯：陳永昌）1090313

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