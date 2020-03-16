印度武漢肺炎添4起確診累計114例 神廟關閉

新德里有一武漢肺炎確診病例，被發現曾在知名五星飯店餐廳舉辦生日宴會，導致這家五星飯店餐廳關閉兩週消毒，廚師也都戴上口罩。中央社記者康世人新德里攝 109年3月16日

（中央社記者康世人新德里16日專電）印度今天截至下午4時，又增加4起武漢肺炎確診病例，累計達114例。孟買知名的印度教施地維納雅克廟因疫情宣布關閉，新德里也宣布限制集會與抗議示威。

根據印度衛生與家庭福利部下午4時更新的疫情報告，新增4起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），其中包括先前沒有病例的北阿坎德省（Uttarakhand）和奧里薩省（Odisha），分別通報首起確診病例。

奧里薩省確診病例是一名從義大利返國的學生，這名學生6日返國後曾在德里被隔離，之後於12日搭乘火車回到奧里薩省首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar），隔天出現症狀，14日住進醫院，確診後已進到隔離病房，當局也追蹤曾經與他接觸過的人，採取隔離等必要措施。

北阿坎德省的病例是剛從西班牙參加考察行程回國的印度林務局（Indian Forest Service）官員，在他確診後，林務局宣布關閉。

北阿坎德省政府已宣布武漢肺炎為流行病，並關閉全省的電影院、戲院、大學和技術學院等，直到31日。

此外，印度金融中心孟買11日出現首個確診病例後，短短4天就累計5個確診病例，為防控疫情，每天有數千人造訪的當地知名的施地維納雅克廟（Siddhivinayak）即日起關閉，直到另行通知為止。

為進一步控制疫情，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）今天宣布，所有體育館、健身房、水療中心、夜店必須關閉，直到31日；任何宗教、社會、文化和政治集會都不得超過50人，此一限制也適用於示威抗議活動。

克里瓦爾補充說，所有公共汽車、電動三輪車和計程車都要消毒；所有來自國外的人都需要隔離，市政府已在機場附近的3家飯店預留182間房作為隔離之用，並提供固定住宿價格給被隔離者。（編輯：陳永昌）1090316