馬來西亞鎖國防疫 民眾恐慌擠到超市大掃貨

（中央社記者郭朝河吉隆坡17日專電）馬來西亞首相慕尤丁昨晚宣布鎖國防疫措施，18日起至月底禁止外國人士入境、國人出境，全國學校停課兩週，大部分公民營機構關閉，引發民眾恐慌，紛紛擠到超市搶購商品。

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）昨天晚上10時透過電視直播，從18日起至31日鎖國自保，禁止所有國人出國，也禁止所有外國人入境。

同時，全國所有學校停課兩週；超級市場、菜市場、雜貨店及販賣日常用品的商店外，所有宗教場所及商業單位必須關閉。

另外，相關水電、能源、通訊、郵政、交通、銀行、廣播、機場、國防、消費、監獄、食品供應等重要機構之外，其他政府單位及私人機構也都關閉。

由於政府不鼓勵人民未來兩週外出，今天一大早超市就出現擁擠人潮，紛紛搶購日常用品與食物，就連傳統菜市場也出現搶購情況，甚至有攤販表示人潮還勝過農曆過年前夕。

配合首相宣布防疫措施，馬來西亞多家企業也聲明暫停營業。其中，雲頂集團即日起到3月31日關閉雲頂所有飯店，住客必須於今天中午前退房。

馬來西亞兩大院線GSC與TGV也說，3月31日前暫停電影上映。

不過，叫車服務公司Grab發表聲明，旗下的GrabFood、GrabCar將繼續運作，民眾仍可叫車或叫送外賣食物。（編輯：王永志）1090317