紐約武漢肺炎確診破千例 市長預告將祭禁足令

（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）紐約州武漢肺炎確診病例今天突破1500例，死亡增至12例。紐約市長白思豪今天預告，這座人口約850萬的大城可能頒布禁足令，強制民眾待在家中，防止疫情進一步蔓延。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在全美擴散，各地紛紛加強防疫。舊金山灣區昨天開第一槍，下令約700萬居民「就地避難」（shelter in place），規定民眾除非必要否則須待在家中。新規從17日起實施3週，號稱全美最嚴格防疫措施之一。

白思豪（Bill de Blasio）今天上午被問及是否跟進時說「肯定在考慮」，下午在記者會進一步表示，紐約居民應做好數天內接獲「就地避難」指令的心理準備。他預告未來48小時內會做出決定，但未詳述計畫詳情。

白思豪坦言，一旦下達「就地避難」指令，紐約客將遭遇巨大挑戰，許多人會丟掉飯碗、領不到薪水、各種壓力排山倒海而來，因此他不會輕率決策。

不過，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）上午在記者會指白思豪無權下令封城、自己也不想封鎖紐約市，希望就此平息謠言，「本州沒有城市能在未經州政府許可的情況下自行隔離，我對隔離任何城市毫無興趣，也毫無計畫」。

古莫說，若祭出類似中國與義大利的城市隔離措施，將是「整個州全面執行」，現階段沒有相關計畫。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全美武漢肺炎確診病例已突破5700例、至少94人死亡。紐約州確診病例從昨天的950例增至1500例以上，為全美最多；紐約市814人確診感染，較昨天激增3/4。

白思豪強調，紐約市尚未出現群聚感染，但下週可能新增數千例確診病例，「不久之後就會達到1萬例，這是真的」。

古莫說，疫情估計在45天內達到高峰，也就是5月1日左右。屆時紐約州恐需要多達11萬張醫院病床、3.7萬個加護病房床位，遠遠超出紐約醫療系統負荷量。

為防止武漢肺炎疫情蔓延，紐約、新澤西與康乃狄克州昨天聯合宣布禁止50人以上集會，包括私人派對；餐廳與酒吧禁止內用，只能外帶或提供外賣服務；賭場、健身房與戲院必須關閉。這項新規將無限期實施，紐約2.5萬家餐廳生意恐陷入長期寒冬。

白思豪今天上電視節目時警告，紐約客可能要過類似1930年代經濟大蕭條時期的苦日子。他請求聯邦政府向生計受疫情影響的民眾提供金錢援助，幫助他們熬過「可能持續到夏季」的難關。（編輯：陳政一）1090318